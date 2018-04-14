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Abbas Güçlü'nün Kangal sevgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 17:22 | Son Güncelleme

SİVAS'a özel bir okulda konferans vermek için gelen araştırmacı yazar ve eğitimci Abbas Güçlü, Kangal köpeği üretim çiftliğini ziyaret etti.

Abbas Güçlü'nün Kangal sevgisi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'a özel bir okulda konferans vermek için gelen araştırmacı yazar ve eğitimci Abbas Güçlü, Kangal köpeği üretim çiftliğini ziyaret etti. Güçlü köpeklerle yakından ilgilendi.
Özel bir okulda konferans vermek üzere Sivas'a gelen araştırmacı yazar ve eğitimci Abbas Güçlü eşi İclal Güçlü ile yaklaşık bin 600 metre yükseklikteki Meraküm Tepesi üzerinde kurulan, İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi ve Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız'ı ziyaret ederek Kangal köpeği hakkında bilgi aldı. Kangalları seven çift, yeni doğmuş bir Kangal köpeği yavrusuna 'Herkül' ismini vererek köpeğin mama masraflarını karşılama sözü verdi. Daha öncede kendisinin iki tane Kangal köpeği olduğunu söyleyen Güçlü, köpekler içinde Kangalların en asil ırk olduğunu söyledi.
Güçlü, "Sahibine en sadık ve duygusal olan köpekler Kangallar. Biz bazen 2 hafta eve gitmediğimizde yazlıkta dururdu küserlerdi adeta. Gittiğimiz zamanlarda üstümüze atlarlardı. Müthiş hayvanlar. Dostunu, düşmanını çok iyi tanır. Çok uzaktan gelenin bile dost mu düşman mı olduğunu ayırt eder. Eğer tanıdık biriyse bir şey yapmazdı. Geceleri hiç uyumazdı sabaha kadar evin etrafında tur atardı. Kangallar çok asil hayvanlar. Kangalların bütün hayvanlar içinde çok farklı bir yeri var" dedi.
Kangal köpeklerinin küçük çiftliklere hapis olmalarına üzüldüğünü ifade eden Güçlü şöyle konuştu:
"Ben şuna çok üzülüyorum. Bazı yerlerde görüyorum alıyorlar küçük ev bahçelerinde ya da çiftlikte yetiştiriyorlar yanlış oluyor. Orada onlar hapis oluyor. Özgür bırakmak lazım. Onların özgürlüğünü ellerinden almak onları ölüme terk etmek gibidir. Bir hevesle alınıyor küçüklükleri çok güzel oluyor büyüyeceğini hiç tasavvur edemiyorlar. Sonra büyüdüğünde kocaman oluyor bir yere sığmıyor. Kangalı siz ufak alanlarda yetiştiremezsiniz. Diğer köpek çeşitleriyle bir farklılıkları var. Onları layık olduğu şekilde büyütmek lazım. Ortamlarında yetiştirmek lazım." dedi.
İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi ve Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Güçlü'ye teşekkür etti.

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Abbas Güçlü'nün Kangal sevgisiAbbas Güçlü'nün Kangal sevgisiAbbas Güçlü'nün Kangal sevgisiAbbas Güçlü'nün Kangal sevgisi

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