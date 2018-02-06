HABER

Abbas ile Johnson telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 00:03 | Son Güncelleme

Abbas ile Johnson telefonda görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un telefonda görüştüğü belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas ve Johnson son siyasi gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Abbas'ın 1967 sınırlarında, başkenti doğu Kudüs olan iki devletli çözüme bağlılığını belirttiği, Filistin tarafının çok taraflı uluslararası bir mekanizmayla ve uluslararası kararlar ile Arap Barış Girişimi zemininde müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu kaydettiği aktarıldı.

Johnson da ülkesinin iki devletli çözüme bağlılığını ve Orta Doğu'daki çatışmalara barışçıl çözüm bulunması yönündeki çabaların önemini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçen aralık ayında ülkesinin ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını paylaşmadığını ve büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma planları olmadığını bildirmişti.

İsrail ve Filistin arasındaki müzakereler Nisan 2014'te durmuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson Filistin ingiltere Kudüs Mahmud Abbas

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin için 'Bunlar hikâye yazıyor' dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin için 'Bunlar hikâye yazıyor' dedi?

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Günlük burç yorumları 6 Şubat Salı - İrem Su'dan 2018 yılı burç yorumları

Günlük burç yorumları 6 Şubat Salı - İrem Su'dan 2018 yılı burç yorumları

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.