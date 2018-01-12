Abbas ile Sibsi telefonda görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin, uluslararası ve bölgesel düzeydeki son gelişmeleri telefonda görüştüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas ile Sibsi'nin telefon görüşmesinde, Filistin'deki gelişmeler ve özellikle ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından İsrail'in Filistin halkına ve mukaddesatına yönelik saldırılarını tırmandırması ele alındı.

Sibsi'den Tunus'taki son olaylarla ilgili bilgi alan Abbas, Tunus'ta istikrar, güvenlik ve kalkınmanın sürmesi temennisinde bulundu.

Tunus'ta hükümet, cari açığı azaltmak amacıyla 2018 yılı bütçe yasasıyla çok sayıda kemer sıkma önlemi aldı. Yılbaşında yeni bütçe yasasının hayata geçmesinin ardından yüzde 18'lik katma değer vergisi (KDV) yüzde 1 artırıldı. Bunun yanı sıra sosyal güvenlik kesintilerinde çalışandan ve işverenden alınan vergilere yüzde 1 zam yapıldı.

Hükümet özellikle lüks tüketim malları ile Tunuslu üreticileri korumak için ithalatın birçok kalemine de ek vergiler uygulamaya başladı. Tüm bu vergiler, piyasalarda akaryakıttan gıdaya, konuttan hizmetlere birçok kalemde zamlara yol açtı.

Tunus'ta yılbaşında gelen zamların neden olduğu hayat pahalılığını protesto amacıyla pazartesi başlayan gösteriler devam ediyor.

(AA)