HABER

Abbas, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 23:43 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail hapishanelerinde alıkonulmuş, aralarında Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin de bulunduğu Filistinlileri kabul etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail hapishanelerinde alıkonulmuş Filistinlilerle Ramallah'ta bir araya geldi.

İsrail hapishanelerinde alıkonulmuş Filistinlilerden oluşan heyeti Ramallah'ta kabul eden Abbas, görüşme sırasında Filistinli esirler meselesinin önemine değindi.

Abbas, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılması için yapılan çalışmalara işaret ederek, "Filistin yönetimi, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin inşasına katılmaları amacıyla İsrail hapishanelerindeki esirlerin serbest bırakılması için uluslararası kurumlar ve uluslararası toplumla beraber mümkün olan her türlü çabayı sarf ediyor." dedi.

Filistin Devlet Başkanı, görüşmede, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler konusunun Filistin yönetiminin öncelikli meseleleri arasında bulunduğunun altını çizdi.

- Buluşmada Cuneydi de yer aldı

Abbas tarafından kabul edilen heyette, 7 Aralık'ta gözleri bağlanarak 20'den fazla İsrail askeri tarafından gözaltına alınan Fevzi el-Cuneydi (16) de yer aldı.

Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelen Cuneydi'nin görüntülerinin basına yansımasıyla uluslararası camiadan İsrail'e büyük tepki gelmişti.

Filistin makamlarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın 350'si çocuk 6 bin 500'ün üstünde Filistinli alıkonuluyor.

İstanbul'da kimyasal alarmı!İstanbul'da kimyasal alarmı!
CHP'nin adayı nasıl bir şey olmalı? CHP'nin adayı nasıl bir şey olmalı?
Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama "evet" sayısı kafa karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fevzi el-Cuneydi Filistin israil Mahmud Abbas

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
23 Nisan mesajları ve sözleri: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı ve güzel mesajlar

23 Nisan mesajları ve sözleri: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı ve güzel mesajlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.