Abbas Katar Gazze'yi İmar Komitesi Başkanıyla görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'ye Filistinlilerin durumu ve son siyasi gelişmeler hakkında bilgi verdiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, İmadi'yi Ramallah'taki başkanlık konutunda kabul etti.

Filistinlilerin durumu ve son siyasi gelişmelere ilişkin İmadi'ye bilgi veren Abbas, Filistin yönetiminin, "Gazze Şeridi'nde hükümetin görevini yerine getirebilmesi temelinde" ulusal uzlaşının sağlanması çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

İmadi ise görüşmede, ülkesinin Filistin halkını destekleme konusundaki kararlılığını ifade etti.

