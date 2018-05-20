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Abbas'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 21:52 | Son Güncelleme

Abbas'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kaldırıldığı hastanede durumunun stabil olduğu ve tedbir amaçlı bir günden fazla müşahede altında tutulacağı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan İstişari Hastanesi yetkililerinden yapılan açıklamada, Abbas'ın kalp cerrahisi bölümünde bulunduğu ve ateşinde artış yaşandığı için tedbir amaçlı bir günden fazla tıbbi gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

Yetkililer, Abbas'ın durumunun stabil olduğu ve herhangi bir tehlikenin bulunmadığını kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın son bir hafta içinde üçüncü kez olmak üzere bugün hastaneye kaldırılmış, bazı kalp testlerinden geçirilmişti.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar geçiren Filistin Devlet Başkanı, 14 Mayıs'ta da kulağından basit bir operasyon geçirmek üzere Ramallah'taki bir başka hastaneye yatırılmıştı.

Abbas, şubat ayındaki ABD ziyareti sırasında da Baltimore kentindeki bir hastanede sağlık kontrolünden geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sağlık durumu

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