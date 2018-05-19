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Abbas'tan Filistin'de barış için "uluslararası mekanizma" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 01:25 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası meşruiyet ilkeleri temelinde Filistin'de barışın sağlanması için çalışacak uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısında bulundu

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası meşruiyet ilkeleri temelinde Filistin'de barışın sağlanması için çalışacak uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısı yaptı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki başkanlık konutunda Panama Devlet Başkanı Juan Carlos Varela'yı kabul eden Abbas, uluslararası toplumun, savunmasız Filistin halkına bir an önce uluslararası koruma sağlaması gerektiğini vurguladı.

Abbas, Panama ile güçlü ilişkiler kurulması için iki ülke arasındaki iletişim ve görüşmelerin sürmesinin mühim olduğuna dikkati çekti.

Panama Devlet Başkanı Varela da ülkesinin, iki devletli çözüme dayalı siyasi süreçte aktif ve yapıcı bir rol oynamak konusundaki kararlılığını dile getirerek, İsrail-Filistin sorununa çözüm bulunması için arabulucu olarak üzerine düşen görevi yerine getireceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Juan Carlos Varela

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