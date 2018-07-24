Abbas’tan Filistinli şehit ve tutuklu ailelerinin maaşlarına güvence

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinliler adına toplanan vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören İsrail kanununa gönderme yaparak, “Elimizde tek bir kuruş bile kalsa onu şehit ve esir ailelerine harcayacağız.” dedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Başkanlık Sarayı’nda Filistinli eski tutuklu ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Abbas, görüşmede yaptığı konuşmada, “Filistinli esir ve şehit ailelerine ödenen maaşların engellenmesi veya kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz. Elimizde tek bir kuruş bile kalsa onu şehit ve esir ailelerine harcayacağız.” ifadesini kullandı.

Tutuklu ve şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Abbas, “Esir ve şehitler Filistin halkının mücadelesinin semasında birer yıldız olarak görüyoruz ve onlar bizim için her şeyden önce gelir.” diye konuştu.

Filistin hükümeti de daha önce yaptığı açıklamada, İsrail parlamentosunun, Filistinliler adına toplanan vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını "savaş ilanı" olarak gördüklerini açıklamıştı.