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Abbas'tan Filistinlilere ramazan mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 05:19 | Son Güncelleme

Abbas'tan Filistinlilere ramazan mesajı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilere, "Ramazan ayındaki kutlamaların dini ritüellerle sınırlı kalması, resmi kurumların iftar ziyafetlerinden kaçınarak ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi" çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, ramazan münasebetiyle verdiği mesajda, Filistinlilerin ramazan ayını kutlayarak, bu aydaki kutlamaların dini ritüellerle sınırlı kalmasını, resmi kurumların iftar için ziyafet vermekten kaçınmasını istedi.

Abbas, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi gerektiğine işaret ederek, bu yardımların, Filistinlilerin yaşadığı zor şartlar ve aralarındaki güçlü kardeşlik bağlarını kuvvetlendirme sorumluluğu çerçevesinde gerçekleşeceğini kaydetti.

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Abbas mesaj Ramazan

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