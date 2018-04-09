Abbas'tan Gazze'de sorumluluk için tam idareyi teslim alma şartı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'nin idaresini teslim almalarının Hamas tarafından kabul edilmemesi durumunda, Filistin hükümetinin Gazze'de olanlardan sorumlu olmayacağını Mısır tarafına ilettiklerini belirtti.

Fetih hareketinin Merkezi Komite toplantısının açılışında konuşan Abbas, "(Filistin uzlaşı dosyasıyla ilgilenen) Mısır heyetine şöyle bir mesaj ilettik: Ya güvenlik, bakanlıklar ve müdürlükler de dahil A'dan Z'ye Gazze'nin idaresiyle alakalı tüm dosyaları teslim alır ve tüm sorumluluğu üstleniriz ya da (Hamas) bunu reddederse orada (Gazze'de) olanlardan sorumlu olmayız." dedi.

Mısır tarafından cevap beklediklerini ifade eden Abbas, cevap geldiğinde "vatanın ve halkın çıkarı doğrultusunda" hareket edeceklerini bildirdi.

Filistin Ulusal Konseyinin 30 Nisan'da toplanabilmesi için tüm çabaların sarf edilmesi çağrısında bulunan Abbas, toplantının sakin ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi durumunda bu konseyin, Filistin ulusal projesinin özü olduğunu ispat edeceğini ifade etti.