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Abbas'tan İsveçli aktiviste Filistin vatandaşlığı ve imtiyaz nişanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 00:10 | Son Güncelleme

Abbas'tan İsveçli aktiviste Filistin vatandaşlığı ve imtiyaz nişanı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in zulmüne tepki göstermek amacıyla geçen yıl İsveç'in Göteborg kentinden yola çıkan Benjamin Ladraa'ya (25) Filistin vatandaşlığı ve imtiyaz nişanı verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, atılan bu adımın, Ladraa'nın çabalarını ve Filistin halkına destek veren pozisyonunu takdir kapsamında olduğu belirtildi.

Ürdün sınırından bugün İsrail'e ulaşan ancak Filistin'e girişine İsrail polisince izin verilmeyen Ladraa, 6 saat İsrail polisince gözaltında tutulmuştu.

İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, İsrail'in, Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla geçen yıl 15 Ağustos'ta İsveç'ten Filistin'e yürümeye başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Mahmud Abbas

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