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Abbas'tan "Kudüs" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 22:35 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Abbas: - "Filistin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ya da başka bir ülke liderinin 'Kudüs, İsrail'in başkentidir' demesine izin vermeyecek" - "Filistin yönetimi, Trump'ın kararına karşı mücadele edecek ve İsrail ile Filistin sorunu çözülünceye kadar hiçbir ülkenin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına izin vermeyecek"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, hiçbir ülkenin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Ramallah'taki Filistin Devlet Başkanlığı merkez binasında Arap doktorlardan oluşan heyetle bir araya gelen Abbas, "Filistin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ya da başka bir ülke liderinin 'Kudüs, İsrail'in başkentidir.' demesine izin vermeyecek. Filistin yönetimi, Trump'ın kararına karşı mücadele edecek ve İsrail ile Filistin sorunu çözülünceye kadar hiçbir ülkenin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Çözümün, Doğu Kudüs'ün Filistin, Batı Kudüs'ün İsrail'e verilmesiyle sağlanacağını dile getiren Abbas, "Doğu Kudüs, 3 semavi dinin; İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudiliğin beşiğidir. İnananlar (3 dinin mensupları) buraya gelip dua edebilir ve özgürce dini ibadetlerini yerine getirebilirler çünkü biz en baştan beri Doğu Kudüs'ün bizim devletimizin başkenti olduğunu ve tüm dinlere açık olduğunu söyledik." şeklinde konuştu.

Abbas ayrıca, Arap ve Müslümanları başta Kudüs olmak üzere işgal altındaki toprakları ziyaret etmeye çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı da Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğinin mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.

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ABD Kudüs

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