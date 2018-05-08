Abbas'tan Latin Amerika ülkelerine çağrı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bazı Latin Amerika ülkelerinin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımamasını umduğunu söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela'ya giden Abbas burada mevkidaşı Nicolas Maduro ile bir araya geldi. Abbas, görüşmede Maduro'ya, Filistin meselesindeki son gelişmeler ile geçen şubat ayında Birleşmiş Milletler güvenlik Konseyi'nde (BMGK) açıkladığı barış vizyonuyla ilgili bilgi verdi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Abbas, "Bu kıtadan bazı ülkelerin (Latin Amerika) büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını umuyorum. Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Doğu Kudüs 1967'den beri işgal altındadır ve Filistin devletinin başkentidir. Dünya ülkelerinin çoğu bunu böyle kabul etmektedir." dedi.

İsrail ile barış sürecine de değinen Abbas, İsrail ile uluslararası kararlar doğrultusunda ciddi müzakereler yapma arzusunda olduklarını yineledi. Abbas ayrıca, barış sürecine hamilik edecek uluslararası ve çok boyutlu bir mekanizma kurulmasının önemine işaret etti.