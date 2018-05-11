"ABD-AB ilişkilerinde yıpratıcı bir cephe açıldı"

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN - Avrupa'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından German Marshall Fund'ın Başkan Yardımcısı Ian Lesser, "ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı transatlantik ilişkilerde yeni ve ciddi anlamda yıpratıcı bir cephe açtı." dedi

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Lesser, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmeye yönelik kararının bir süredir beklendiğini hatırlattı. Avrupalı lidelerin bu karardan dolayı şaşırmadığını kaydeden Lesser, Trump'ın açıklamalarının ardından verilen "hızlı ve koordine edilmiş" tepkilerin de bunu gösterdiğini kaydetti.

Lesser, diğer yandan Başkan Trump'ın iç politika açısından çok fazla aciliyet taşımayan bir konu hakkında hızlı bir karar vermesinin şaşırtıcı olduğunu belirtti. Lesser, Trump'ın kararında İran konusunda katı tavrıyla tanınan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un etkili olduğunu ifade etti.

- "AB-ABD arasındaki ilişkinin zayıfladığını gösteriyor"

Avrupa Birliği'nin (AB) ısrarlı çabalarına rağmen ABD yönetiminin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının tam olarak AB açısından bir yenilgi anlamına gelmediğini söyleyen Lesser, "Bu karar transatlantik ortaklığın ABD nezdinde azalan önemine işaret ediyor." dedi.