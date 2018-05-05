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ABD Adana konsolosu, Atatürk'ten alıntı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 19:17 | Son Güncelleme

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosluğu'nun düzenlediği organizasyon ile Doğu ve Güneydoğulu iş kadınları Mardin’de bir araya geldi.

ABD Adana konsolosu, Atatürk'ten alıntı yaptı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosluğu'nun düzenlediği organizasyon ile Doğu ve Güneydoğulu iş kadınları Mardin’de bir araya geldi.
Törende bir konuşma yapan ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, Ulu Önder Atatürk'ün 'Kadınlarını geri bırakan toplumlar, geride kalmaya mahkûmdur' sözlerini hatırlatarak, "Atatürk gibi, kadınların katkısının ilerleme için elzem olduğuna inanıyoruz" dedi.
ABD Adana Konsoluğu ile Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu (JCI) işbirliğiyle, Mardin’de Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi düzenlendi. Zirvenin açılışına ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu Diyarbakır Başkanı Semih Çetintaş, kadın girişimciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
KONSOLOSTAN ATATÜRK ALINTISI
ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, bölgedeki girişimci kadınlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünden alıntı yaptığı konuşmasında, Mardin gibi geniş tarih ve mirasa sahip bir şehirde olmaktan mutlu olduğunu belirten Specht, "Bu salondaki kadınların çalışmalarına baktığımda, bu şehrin ve Güneydoğu Bölgesi'nin tamamının çok parlak bir geleceğe sahip olduğunu görebiliyorum. Amerikan Konsolosluğu olarak, Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi’ni beş senedir destekliyoruz. Bu zirvenin amacı, sizler gibi iş kadınlarına, ek bilgi, ustalık, ilham ve ağlar oluşturma fırsatlarını sunarak, yatırımlarınızın bir sonraki aşamaya çıkmasına yardımcı olmaktır. Ümidimiz, bu konuşmacılar, aktiviteler ve eğitimlerin sizin yeteneklerinizi geliştirmesi, ağınızı genişletmesi ve işinize olan tutkunuzu perçinlemesi. Atatürk 'Kadınlarını geri bırakan toplumlar, geride kalmaya mahkûmdur' demiştir. Atatürk gibi, kadınların katkısının ilerleme için elzem olduğuna inanıyoruz. Kadın girişimcileri desteklemenin, yalnızca kadınların iş yapmasına yardımcı olduğu anlamına gelmediğine inanıyoruz. Bu aynı zamanda, kadınların eğitim seviyelerini yükseltmek, cinsiyete dayalı şiddet oranlarını azaltmak, kadınların siyasi katılımını artırmak ve kadınların önemli liderlik rollerine erişimini sağlamak anlamına da geliyor. Bu, kadınların hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarında kendi kaderlerini seçme gücüne sahip olmalarını sağlamakla ilgilidir" dedi.
'BİZ KADINLAR BİRBİRİMİZİ DESTEKLEMELİYİZ'
Kariyerinde, kadınların hâlâ kendi kaderlerini belirleyemedikleri ve hâlâ sosyal, politik ve ekonomik hayattan dışlandıkları bazı ülkelerde çalıştığını anlatan Specht, "Bu ülkeler kullanılmayan muazzam bir potansiyeli gözden kaçırıyorlar. Ama Türkiye bu değil. Türkiye, kadınları güçlendirmek ve onları yaşamın her alanına dahil etmek için zaten çok fazla şey yapıyor. Birey olarak güçlüyüz ama birlikte daha da güçlüyüz. Nereden gelirsek gelelim, biz kadınlar birbirimizi desteklemeliyiz. Yeni çözümler bulmak için birlikte çalışmalıyız. Başarıya giden yollarda diğer kadınlara da rehberlik etmeliyiz. Bu hafta sonu yeni ağlar kurma, yeni fikirleri ortaya çıkarma ve yeni ortaklıklar kurmak için bir fırsat. Çünkü Türkiye'de kadınlar şimdiden çok büyük adımlar atmış olsalar da, önlerinde hâlâ uzun bir yol var ve gelecek nesil genç kadınların sizin liderliğinize ihtiyacı var" diye konuştu.

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ABD Adana konsolosu, Atatürk'ten alıntı yaptıABD Adana konsolosu, Atatürk'ten alıntı yaptıABD Adana konsolosu, Atatürk'ten alıntı yaptıABD Adana konsolosu, Atatürk'ten alıntı yaptı

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