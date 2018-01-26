HABER

ABD, Afrin operasyonu nedeniyle büyük sıkıntıda!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 07:11 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, bugünkü 'ABD ile Menbiç'te büyük bilek güreşi' başlıklı yazısında Afrin operasyonu, Menbiç'e yapılması planlanan askeri harekat ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında yapılan Afrin görüşmesine ilişkin kritik bilgiler verdi.

ABD, Afrin operasyonu nedeniyle büyük sıkıntıda!

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtının ABD'de bir basınç ve sıkıntı yarattığını belirten Sedat Ergin, Türkiye’nin Afrin’e girmesinin ve ABD’nin sahadaki askeri müttefiki PYD/YPG’yi hedef almasının, Amerikalı karar vericilerin Suriye’ye dönük oyun planlarını, yaptıkları hesapları olumsuz yönde etkilemesinde önemli bir rol oynadığını yazdı.

Ergin, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin “Fırat Kalkanı” operasyonu sırasında Amerikan tarafının PYD/YPG’yi Menbiç’ten Fırat’ın doğusuna kaydırma sözü verip bu sözünü tutmamış olması, Türk-ABD ilişkilerindeki güven bunalımının önemli nedenlerinden biridir. Menbiç kasabası halen YPG/PYD kontrolündedir ve Amerikalılar burada Kürt gruplara askeri eğitim vermektedir. Amerikalıların Menbiç’te bayrak göstermesi, müttefiki PYD/YPG’yi korumak ve Türkiye’yi onlara dönük bir hamle yapmaktan caydırmak amaçlıdır."

Yazının devamını okumak için tıklayınız

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma
Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu
Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)
Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 YPG'li terörist yakalandı
Afrin operasyonunda son durum: PYD sıkıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Afrin Sedat Ergin Zeytin Dalı Harekatı afrin operayonu

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...

Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...

Çember daralıyor! Kirli pazarlık iddiası

Çember daralıyor! Kirli pazarlık iddiası

Almanya'dan Leopard kararı! Açıklama geldi

Almanya'dan Leopard kararı! Açıklama geldi

14 yıl sonra aynı pozu verdiler!

14 yıl sonra aynı pozu verdiler!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
şurası çok açıkkı.abd orda kalırsa tsk tarafından öldürülecek.ok yaydan çıktı ve onlarda farkında.hızlı olursak yeni plan yapmadan iyi bir temizlik yapılabilir.akan kan ha kürt olmuş ha amerikan.
anayasa yıkılmış.anayasa mahkemesinin kararlarına uygulamıyorum denilerek,ülkenin namusu yok edilmiş.devletin güvencesindeki bankaya para yatıranlar,sendikasına üye olanlar,okuluna çocuğunu gönderenler terörist ilan edilmiş.8 temmuzda seçimi kaybedenlerin ülkede işide bombaları patlattırdığı,işid emiri bağdadinin yardımcısının derin devlet ajanı olduğu iddia edilmiş.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.ülkeye diktatörlük getirilmiş.diktatörün basını ve gazetecileri oluşturulmuş.yalan haberler ile millet kandırılmış.yargıya tasma takılıp sarayın kapısına bağlanmış.
ABD sıkıntıdaymış.yalan.adamlar erdoğana gelirsen vururz diye açık açık söylemişler.dış basını izleyin.
Abd teröristten müttefik olursan böyle rezil olursun ....
bu nasıl bir mantık suriyede rejim var kuzeyinde bir grup eli silahlı devlet kurma hayalinde bu nasıl ülke ya
pyd ye uyuşturucu yetiştirtip parasıylada silah satan abd panikte ;)
arfin menbic onemli degil asil pkklilarin can damari firatin dogusundaki petrol ve gaz sahalari gelir kaynaklari orasi ekonomileride orasi
Diğer Haberler
Son dakika: TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı

Son dakika: TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı

Interpol'ün aradığı teröristler uçakla gelip merdivenle kaçtılar!

Interpol'ün aradığı teröristler uçakla gelip merdivenle kaçtılar!

Beykoz'da korkutan yangın! Ünlü et restoranı gece yarısı kül oldu

Beykoz'da korkutan yangın! Ünlü et restoranı gece yarısı kül oldu

Hulusi Akar SADAT ile görüşmek istemedi ama...

Hulusi Akar SADAT ile görüşmek istemedi ama...

Sosyal medya devlerine Afrin ayarı!

Sosyal medya devlerine Afrin ayarı!

Gördükleri karşısında şoke oldu!

Gördükleri karşısında şoke oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.