ABD, Afrin operasyonu nedeniyle büyük sıkıntıda!

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtının ABD'de bir basınç ve sıkıntı yarattığını belirten Sedat Ergin, Türkiye’nin Afrin’e girmesinin ve ABD’nin sahadaki askeri müttefiki PYD/YPG’yi hedef almasının, Amerikalı karar vericilerin Suriye’ye dönük oyun planlarını, yaptıkları hesapları olumsuz yönde etkilemesinde önemli bir rol oynadığını yazdı.

Ergin, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin “Fırat Kalkanı” operasyonu sırasında Amerikan tarafının PYD/YPG’yi Menbiç’ten Fırat’ın doğusuna kaydırma sözü verip bu sözünü tutmamış olması, Türk-ABD ilişkilerindeki güven bunalımının önemli nedenlerinden biridir. Menbiç kasabası halen YPG/PYD kontrolündedir ve Amerikalılar burada Kürt gruplara askeri eğitim vermektedir. Amerikalıların Menbiç’te bayrak göstermesi, müttefiki PYD/YPG’yi korumak ve Türkiye’yi onlara dönük bir hamle yapmaktan caydırmak amaçlıdır."

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