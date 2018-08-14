ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'dan Brunson'a ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD'li Papaz Andrew Brunson’u ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'in ziyaret edeceğini açıklamasının ardından Hovenier'in görüşmesi papazın İzmir'deki evinde başladı.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Güvenlik güçleri ABD'li Papaz Andrew Brunson’un evinde önlemler alırken, Jeffrey Hovenier hızlıca takip eden basın mensuplarının arasından eve girdi. (AA)
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