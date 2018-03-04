ABD, Ankara Büyükelçiliği'ni bir günlüğüne kapattı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Pazartesi günü (bugün) güvenlik tehdidi nedeniyle açılmayacak. Büyükelçiliğin sitesinde yer alan açıklamada, ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve Büyükelçilik'ten uzak durma çağrısı yapıldı.
Uyarılar arasında, "popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın" ifadesi yer aldı.
"Güvenliğinize ilişkin aile ve arkadaşlarınızı bilgilendirin", "gelişmeler için yerel medyayı izleyin" ve "dikkat çekmemeye çalışın" uyarıları da ABD vatandaşlarının bilgisine sunuldu.
Ayrıca bugün için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde vize başvurusu, pasaport yenileme ve noterlik hizmetleri gibi rutin işlemler de yapılmayacak.
ANKARA VALİLİĞİ'NDE AÇIKLAMA: İLAVE TEDBİRLER ALINDI
Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:
"İstihbarat birimlerimize ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır."
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