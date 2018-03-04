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ABD, Ankara Büyükelçiliği'ni bir günlüğüne kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 23:18 | Son Güncelleme

ABD Ankara'daki Büyükelçiliği'ni bir günlüğüne kapattı. Kararın güvenlik endişesiyle alındığı duyuruldu. Ankara Valiliği, ABD kaynaklarından gelen terör eylemi istihbaratı hakkında bir açıklama yaptı. Valiliği konuya ilişkin, "Güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır." açıklamasında bulundu.

ABD, Ankara Büyükelçiliği'ni bir günlüğüne kapattı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Pazartesi günü (bugün) güvenlik tehdidi nedeniyle açılmayacak. Büyükelçiliğin sitesinde yer alan açıklamada, ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve Büyükelçilik'ten uzak durma çağrısı yapıldı.

Uyarılar arasında, "popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın" ifadesi yer aldı.

"Güvenliğinize ilişkin aile ve arkadaşlarınızı bilgilendirin", "gelişmeler için yerel medyayı izleyin" ve "dikkat çekmemeye çalışın" uyarıları da ABD vatandaşlarının bilgisine sunuldu.

Ayrıca bugün için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde vize başvurusu, pasaport yenileme ve noterlik hizmetleri gibi rutin işlemler de yapılmayacak.

ANKARA VALİLİĞİ'NDE AÇIKLAMA: İLAVE TEDBİRLER ALINDI

Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"İstihbarat birimlerimize ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır."

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Yarin bir is cevirecekler
neyin endişesiymiş bu işleri güçleri yalan
ABD yine neyin peşinde acaba... tehdidi de yaratan ABD kendi oynayıp kendi çalıyor...
Madem artık ABD ve BOP ün çocuğu değilsiniz madem ABD dün saraylarda agirladiginiz PYD'ye 5000 tir silah verdi hadi ABD ile ilişkileri kesin incirlik kürecik i kapatın çocukların ABD vatandaşlığından ayrılsın !...
Pek hayra alamet değil ya dur bakalım:(:(:(
Bir günlüğüne değil,temelli kapat,,,üssünü de al defol git Vatanımızdan
akılları sıra göz dağı veriyorlar büyük elçilerimizi çekeriz gibisine ama anlamadıkları şey o zaman bizde çekeriz ve o zaman bu bölgede kalabilirlerse buyururlar ki İncirlik te kalamayacaklarını çok iyi bilmeliler bu yapılana karşı en güzel cevap İncir likten uçak kalkışını bir gün durduracaksın bakalım cevabı beğenecekler mi
madem güvenlik endişen var incirliği de kapat ortadoğu rahatlasın biraz.
dingil yine birşeyler karıştırma peşindeler.
Neler oluyor yaaaaaa???????
Hepimiz dikkatli olalım !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ne oluyor lan
abd sayesinde biz hep güvenlik endişesiyle yaşadık şimdiye kadar ve hiç bir kurumumuzu kapatmadık. ortalığı karıştıracak bi sebep bulamadı güvenlik endişesi yalanıylamı bu kez ortalığı karıştırmaya çalışıyo abd? yalan! koca bir yalan!
İncirlikte ve abd üslerinde hareketlilik hemen bildirilsin
Yine neyin peşindeler
Hayırdır insalllah?????????
Bizim bilmeyip de amerikanin bildiği birşeyler mi var yoksa bir güvensizlik algısı mı verilmek isteniyor dunyaya.
Dışişleri bakanligimiz dergal izahat almak icin abd buyukelcisini yksa maslahatguzarini makamina cagirmalidir. varsa bir ihbar ön bilgi ulkemize aciklamalilar! onlar teror orgutleri ile yatip kalktiklari icin vardir bi bildikleri.
Herkesin gözü açık olsun!!!!!!!!!!!!!!
Birileri açıklarmı neler oluyor Ankarada???????????
Neler oluyor insanları panikletmeyin?????????
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