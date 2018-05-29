WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 2017 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporunda, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının devam ettiği bildirildi.

ABD'nin 200 farklı ülkeyi değerlendirerek hazırladığı 2017 yılına ait "Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu", ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

Raporu hazırlayan Büyükelçi Sam Brownback, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında raporla ilgili açıklamalarda bulundu.

Arakanlılara yönelik şiddet olaylarının hali hazırda devam ettiğine dikkat çeken Brownback, "Bu ülkede (Myanmar) herhangi bir gelişim olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

- "Burma hükümeti baskıyı artırıyor"

Söz konusu bölgede yağmur sezonunun başlamak üzere olduğunu ve bu şartlarda evlerini terk etmek zorunda kalan Arakanlıların durumunun daha da zorlaşacağına dikkat çeken Brownback, "Burma hükümeti baskıyı daha da arttırıyor ve mülteci sayısı artıyor." diye konuştu.

Brownback şunları kaydetti:

"Arakanlıların korkunç derecede sorunları devam ediyor ve şimdi de yağmur sezonuyla karşı karşıyalar. Benim orada olduğum süre içerisinde 38 çocuk difteri sonucu öldü. Bu hastalığın çaresinin bulunduğunu düşünüyordum. Bir keresinde etrafıma yaklaşık 20 kadar çocuk toplandı, neler yaşadıklarını sordum. 4 tanesi doğrudan aile bireylerinin öldürülüşünü gördüklerini söyledi, bir diğeri ise kardeşinin yaralanışına şahit olduğunu söyledi. Yaşananlar dünyanın ilgisini çekmeli. Zaten bir ilgi var, fakat daha fazla gerekiyor."