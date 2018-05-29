WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 2017 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporunda, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının devam ettiği bildirildi.
ABD'nin 200 farklı ülkeyi değerlendirerek hazırladığı 2017 yılına ait "Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu", ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.
Raporu hazırlayan Büyükelçi Sam Brownback, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında raporla ilgili açıklamalarda bulundu.
Arakanlılara yönelik şiddet olaylarının hali hazırda devam ettiğine dikkat çeken Brownback, "Bu ülkede (Myanmar) herhangi bir gelişim olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.
- "Burma hükümeti baskıyı artırıyor"
Söz konusu bölgede yağmur sezonunun başlamak üzere olduğunu ve bu şartlarda evlerini terk etmek zorunda kalan Arakanlıların durumunun daha da zorlaşacağına dikkat çeken Brownback, "Burma hükümeti baskıyı daha da arttırıyor ve mülteci sayısı artıyor." diye konuştu.
Brownback şunları kaydetti:
"Arakanlıların korkunç derecede sorunları devam ediyor ve şimdi de yağmur sezonuyla karşı karşıyalar. Benim orada olduğum süre içerisinde 38 çocuk difteri sonucu öldü. Bu hastalığın çaresinin bulunduğunu düşünüyordum. Bir keresinde etrafıma yaklaşık 20 kadar çocuk toplandı, neler yaşadıklarını sordum. 4 tanesi doğrudan aile bireylerinin öldürülüşünü gördüklerini söyledi, bir diğeri ise kardeşinin yaralanışına şahit olduğunu söyledi. Yaşananlar dünyanın ilgisini çekmeli. Zaten bir ilgi var, fakat daha fazla gerekiyor."
Brownback, Myanmar'da yaşananlara karşılık ise, hükümete yönelik sert adımların atılması gerektiğini dile getirdi.
- Raporun Türkiye bölümü
Raporun Türkiye bölümünde ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkındaki değerlendirmeler dikkati çekti. 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ'yü Dini Özgürlükler Raporuna dahil eden ABD, örgütün darbe girişimi ve diğer suçlarına temas etmeden, Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer birçok kurumda yer alan mensuplarının görevlerine son verildiğini kaydetti.
Raporda, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'la ilgili değerlendirmelere de yer verildi.
Raporda, "Türkiye'de Aleviliğin dine aykırı Müslüman grup şeklinde tanımlandığı" iddia edilerek, "Alevi ibadethanelerinin tanınmaması durumunun devam ettiği” değerlendirmesinde bulunuldu.
- ABD, rapora kendini dahil etmiyor
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yıl 20'nci kez hazırlanan Uluslararası Dini Özgürlükler Raporunda 200 farklı ülkeden raporlar yer alıyor. Raporu hazırlayan ABD, kendi sınırları içerisinde yer alan dini özgürlüklerin kısıtlanmasına yönelik olayları bu rapora dahil etmiyor.
ABD'de özellikle Başkan Donald Trump yönetime geldikten sonra İslamofobik söylemlerin artışı ve Müslümanlara yönelik kısıtlamalar dikkat çekiyor. Trump, seçim kampanyasında Müslümanların ülkeye girişini engellemeyi vadetmiş ve göreve geldikten sonra da bu konuda sert adımlar atarak nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkelerin vatandaşlarına vize sınırlaması getirmişti.
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