"ABD askerleri Sincar Dağı'na konuşlandı" iddiası

MUSUL (AA) - Irak'ta Musul'un da bağlı olduğu Ninova vilayetindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Mezahim Ahmed el-Huveyt, ABD ordusuna bağlı yaklaşık 150 askerin 20 adet zırhlı personel taşıyıcı araçlarla Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde konuşlandığını belirtti.

Huveyt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Musul'un kuzeybatısındaki stratejik konuma sahip Sincar Dağı'na asker konuşlandırmak suretiyle Irak-Suriye sınırını kendi kontrolü altına almayı amaçladığını söyledi.

Irak-Suriye sınırındaki bölgelerde yaşayan Arap aşiretleriyle yaptığı görüşmelerde Sincar Dağı'nda bir grup ABD'li asker konuşlandığı bilgisine ulaştığını aktaran Huveyt, "Yaklaşık 150 ABD askeri ve 20 adet zırhlı araç Sincar'da konuşlandı. Bu, Haşdi Şabi unsurları için çok sürpriz oldu ancak PKK/YBŞ'yi (Şengal Savunma Birlikleri) pek rahatsız etmediğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Huveyt, şunları kaydetti:

"ABD askeri birliğinin, Sincar'da PKK/YPG'ye yönelik herhangi bir destekte bulunmasını kabul edemeyiz. Çünkü PKK, dış güçlerin emriyle bölgeye geldi."