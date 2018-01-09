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ABD askerleri Türk çocuklarını satın alıp...

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 08:53 | Son Güncelleme 6 saat önce

ABD’li askerlerin Türk ailelerin çocuklarını satın alıp götürdüğü, isimlerini ve dinlerini değiştirdikleri ortaya çıktı. Berberoğlu kardeşlerin dramını öğrenen bölge halkı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD askerleri Türk çocuklarını satın alıp...

Adana'da iki kardeşin küçük yaşta iken İncirlik Üssü'nde görevli ABD'li askerlere para karşılığı satıldıkları ortaya çıkarken, İncirlik'te yaşayan vatandaşlar çarpıcı açıklamalarda bulundu: "ABD'li askerler para karşılığı çok sayıda çocuk satın alıp, ülkelerine götürdü. Benim kızımı da istediler, vermedim."

'BAKKALDAN ALIR GİBİ'

1953'te kurulan İncirlik Üssü'nde ABD'li askerlerin Türk ailelerinin çocuklarını satın alıp ABD'ye götürdüğü, çocukların adı ve dininin değiştirildiği ortaya çıktı. ABD'li askerlere satılan Hatice-Seçil Berberoğlu adlı kardeşlerin dramını, SABAH Gazetesi'nden öğrenen İncirlik halkı çarpıcı açıklamalarda bulundu. 40 yıldır İncirlik'te yaşadığını söyleyen Mahmut Açar, "ABD'li askerlerin Türk çocuklarını satın almaları doğrudur. ABD'lilere evlatlık veren çok aile var. Bir tanıdığım hem kızını, hem de oğlunu ABD'lilere verdi. Bir süre önce de öldü. Sanki bakkalda alış veriş yapar gibi çocukları para karşılığında ailelerden istiyorlardı" diye konuştu.

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'BENDEN KIZIMI İSTEDİLER'

İncirlik Üssü'nde görevli ABD'li bir kadının evine gelip, o zaman 1.5 yaşında olan kızını eşinden para karşılığı istediğini de anlatan Mahmut Açar, "Eşim bana kızımı satın almaya geldiklerini söyledi. O an beynimden vurulmuşa döndüm. Bir insan yavrusunu nasıl satar? Dünyayı verseler çocuğun satılır mı? Çocuğunu satan insanın deli olması lazım" şeklinde konuştu.

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'AİLELERİ ARAŞTIRIYORLARDI'

Uzun yıllar İncirlik Üssü'nün girişinde taksicilik yaptığını söyleyen 65 yaşındaki Ali Aslan da, ABD'li askerlerin Türk ailelerden çocuk satın almalarını çok duyduğunu ifade ederek, "Özellikle yoksul aileleri seçip çocuklarını satın alıyorlardı. İncirlik Üssü'nde çalışan Türkler ya da İncirlik'i iyi bilen ABD'li kadın mahallede kimin maddi durumunun iyi olmadığını araştırıyor ona göre ailelerin yanlarına gidip çocukları alıyorlarmış" dedi.

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"ÇOCUĞUYLA GÖRÜŞENLER VAR'

İsminin yayınlanmasını istemeyen bir vatandaş da, "1980-90'lı yıllarda ABD'li askerler buradan çok Türk çocuğunu ABD'ye götürdü. Hatta o dönem üniversiteli bir kız sevgilisinden hamile kalmıştı. Çocuğunu aldırmaya geç kaldığı için doğurduktan sonra ABD'li askerlere sattı. Bazı ailelerin çocuklarıyla görüştüğünü biliyorum. Ama şu dönemde böyle bir olay yok" diye konuştu. (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Seçil Berberoğlu

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
Yillarca akp ye oy verdim 1953 yılında ABD nin emir eri yapan menderes 1991 'de ABD destekleyip barzaniye yol veren özal 2002 'de büyük BIR sevk ile BOP eş başkanlığı görevini büyük bir gurur ile kabul edip ırak libya mısır karıştıran Türklüğü bölücülük sayip papa ile saray açan haburda pkkyi alkışlayan pyd ye koridor açan apoşa sayın şehide kelle diyenler TÜRK milletine bilerek değilse bile KANDIRILARAK ıhanet etmiştir artık IYI partiyi denemek şart olmuştur..
yıllarca akp oy vermişde falan filan şimdi yeni yol bu 1000 oyum olsa hepsi reise
@mah6bsddn4 HAYIR!Söylediklerin tamamen uydurma ve içi boş..Aynı senin ve seni kiralayan sahibin gibi..
@mah6bsddn4 Yıllarca akp ye oy vediğine ancak Kadir İnanır!
@mah6bsddn4 saymaya başlamısın inönüyü atlamışsın oglu erdal lı da atlama mustafa kemal e nsl ihanet edip ülkeyi karıştırdını sattını anlat ulan menderes chp ye ikdidarı teslim etmedi hal size oy vermedi diye astınız özal sizi resmen sildi diye zehirlediniz buna da ne bulursunuz allhah kerim .. sen akp ye de hiç oy vermesin çünkü senin ziletin chp
@mah6bsddn4 peki iyi partinin amerikanin yeni oyunu oldugunu mhp akp birlesiminin Tc icin hayirli olacagini tahmin eden coninin iyi partiyle mhp lilerin kafasini karistirdigini milliyetcilik vurgusuyla halki kandiracagini esi azili bi kominist olan birinin ulkucuyum demesini nasil kabul ettin
@mah6bsddn4 Haber içeriğini okumadan millet hemen akp ye sallıyor. Yahu 1980de 1990 da akp mi vardı. Adamlara dersiniz "herşeyi Fetö ye bağlıyolar" sizde herşeyi Akp ye bağlıyorsunuz. Lütfen önce biz Ahlaklı Doğru olalım.
@polathan76 helal olsun kadeşim aynenn
yalan konuştugunu bukadar belli etmessen iyi olur
Satan olursa, alan da olur elbet... Mesel şu ki çok yüce devletimiz, kendi topraklarında kurulmasına izin verdiği bir üstte, ne haltlar karıştırıldığından bihaber olmasıdır!
@osmant54 katılıyorum sana kardeşim aynen.
@osmant54 bu haber tamamen iftira.zaten çocucuğunu satan dininimi satmaz. orgeneral olmuş menfaati için fetonun abd nin uşaklığını yapıyor. çocuklara ordaki çalışanlar dokunamaz .abd vatandaşları kanunlarına saygılıdır.çocuklara yaklaşmanın ne cezalar getireceğini bilir.incirlik üssünde türk abd personeli beraber çalışıyor,
30 - 40 senedir aklınız neredeydi. Bırakın çocuklar kurtulmuş işte burada asgari ücret alıp yaşamayamı çalışsaydı daha mı iyiydi
hayır arkadaşlar uyanık olun bunlar bizim adana conilerini ne yapacak ki uyanik olun abicim yeni işid kurup Türkiyeye ortadoğuya saldırtacaklar
sen kendi çocugunu satarsın o zaman muhtemelen
sizin düşünceniz.sadece para galiba din dil ırk önemli değil sizin için
YALANINIZI YİYEYİM....
HERZAMAN SÖYLÜYORUM BURANIN HAVASI SUYU TOPRAĞI ARAŞTIRLMALI BU ADAMLARA BİRŞEYLER DOKUNUYOR . ALLAH AKIL VERSİN HERŞEY PARA DEĞİLDİR.
@06yaman Bir yere bir ithamda bulunmak en kolayı. Adana en çok göç alan tarım illlerinin başında geliyor. Her türlü zorlukla karşı karşıya olan insan topluluğu demek. Hiç Adana'ya gitmemiş birisi için o şehir hakkında itahmalarda bulunmak çok kolay. Para için ülkenin her köşesinde dinini imanını satacak insanlar var. Bunu sende çok iyi biliyorsun.
ülkemizde satılmadık bir insan kalmıştı oda olmuş zaten
Birilerinin niçin asıldığı da belli oldu. Yıl 1953 İncirlik üssü Abd ‘ye tahsis edildi.
keske beni de getirseler mis
Bu incirlik üstü neymiş böyle bunu şimdi duymamız normal 15 temmuzdan sonra kapatılması lazım dı kapatılamıyorsa refarandum la kapattırın üstten çok pislik işlere kullanıyorlar
Şimdimi söylüyorlar paranın yüzü tatlı baktılar duyulacak en iyisi medyaya bunları bir şekilde duyuralım ulan bilerek verimiyorsunuz sanki kanı bozuk bunların kanı.
iyi de bu hep bilinen bir şeydi. hatta satın almaya gerek yok direkt evlat edinelerek yapılan şeylerdi. avrupada da çocuğunu döven türk ailelerinin çocukları hristiyan koruyucu ailelere veriliyor. hatta çoğu müslüman çocuğu gaylere evlatlık veriliyor.
kapatın şu lenet üssü artık.bedduamız olacak yoksa
eskileri boş verin.şimdiki iktidar 16 yıldır başımızda.bugüne kadar hangi olumsuzlukları halletiki.hırsızlık,yolsuzluk,cinayet,tecavüz,yandaşlık,ırkcılık,bölünme,ayrıştırma,yoksullaşma,dincilik,tarikatcılık daha fazla artmadımı.bu işlerin sonu nereye varır,düşünebiliyormusunuz.
alım satım olurken devlet armut topluyordu heralde? ayrıca şu anda çocuğunu dilencilik yapması için kiralayan aileler böyle bir durumun farkında olursa senede 2 çocuk yapar yaptıkça satar. ticaret kapısı yaparlar ne de olsa ciğerleri beş para etmeyen insan dölleri...
Ulan 40 yıldır neredeydiniz...Madem böyle bir şeyi biliyordunuz sizde suçu ve suçluyu saklamaktan suç işlemiş sayılırsınız...
Ulan daha ne istiyosunuzki ne güzel amerikada medeniyet ahlak çağdaş bi yaşam sürdüler işte burda kalıpta hayvanmı olsalardı
Kendi evladını satarsan, alan insanda tabiki ismini dinini herşeyini değiştirip kendi kültürüne göre yetiştirecek. Sende evladını satma kıyma....
"FETÖ" İLE MÜCADELE EDİLİYOR DEĞİL Mİ?PEKİ BU MÜCADELE KAPSAMINDA İNCİRLİK ÜSSÜ KAÇ TANE İDDİANAMEDE YER ALDI ACABA?BUNA CEVAP VERECEK HERHANGİ BİR BABAYİĞİT VAR MI BU GÖK KUBBENİN ALTINDA:)
incirlikde çalışan hiçbir amerikalı çocukları kanunsuz böyle para ile satın almaya cesaret edemez. elk sandalyeye oturturlar.orda çalışanlar belli bir eğitim düzeyi olan kişiler,düşmanın bile olsa doğruyu konuşacaksınız, iftiraya gerek yok. Türklere selam vermeyen kızlar zencilerin çevresinden ayrılmıyor.Amerika vatandaşlığına çocukları geçsin diye abd de doğum yapan yüzlerce kamu çalışanları var.
@Serkanaydogar yazik sana zavalli biriymissin kücük dünyanya kücücük kalmissin!
Dünyada başka yerde çocukmu yok ıraktan afganistan dan alsın hem oraları işgal ettiler onlar için daha kolay olur oralardan çocuk almak neden özellikle Türk çocuğu Neden acabaaa?
1980li yıllarda bir teyp kaseti vardı abdi ağa buğday vermedi seni kendisine istedi diyen bir baba kızına. Kızı türkü söylüyordu ağanın evinde herşey yeseler öldürürüm varmam kendim ağaya diye. Sonra ABD i ağa lan ahmet obo gidin kör abbasa 5teneke buğday verin diye emir veriyordu babası Abbas kızı önce vermek istemiyor sonra kızını ağlayarak ikna ediyordu. Bu kaset hangi santçıydı bilmiyorum ama demekki gerçeği dile getiriyordu bugün daha anlıyorum
@neydineydi 1988 de isviçreye gittim.bir restorand otelde mülteci olarak kaldım güya çalışacaktım anladımki aslında beni Avrupa kullanmak için ülkeden gaspetmiş beni kaldığım otelin restoranın sahibinin adı nodari attilio olduğunu sanıyorum otelin telefon rehberinden bulduğum isim buydu. nodari attilio ismi türkçeye uyarlayınca no darı attılıyo anlamı çıkıyor yani açlıktan insanlar mülteci olarak yurttan atılıyor anlamı akıllara geliyor
50 yıldır bu çark zaten dönüyordu.Yeni mi haberiniz oldu?
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