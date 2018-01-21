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ABD askerleri ve ÖSO Münbiç’te çatıştı

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 09:17 | Son Güncelleme 11 saat önce

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) grupları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) desteğinde dün üç cephede terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye yönelik saldırı başlattı. Afrin bölgesine girmeye çalışan ÖSO ABD askerleri ile çatıştı.

ABD askerleri ve ÖSO Münbiç’te çatıştı

Münbiç’te de YPG hedeflerine yönelik kısa süre önce ÖSO güçleri tarafından Cerablus ve El Bab bölgesinden başlatılan operasyona karşılık verilmesi üzerine bölgede yer yer çatışmalar yaşınıyor.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısında yer alan Tel Abyad’a olası bir TSK operasyonuna karşı, ABD, bölgeye ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (SDG) güçleri kaydırmaya başladı.

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “sahada operasyon fiilen başladı” açıklaması ile Afrin’deki YPG hedeflerine üç ana bölgeden operasyon başlatılırken, önceki gün ve dün ağır silahlı yüzlerce ÖSO askeri de sınıra kaydırıldı. Önceki gün El Bab ve Cerablus bölgesinden yola çıkan sayıları 300’ü aşkın ÖSO askerini taşıyan yaklaşık 40 otobüs, uçaksavar ve değişik ağır silahların monte edildiği TIR’lara yüklenmiş arazi aracı pikaplar, Kilis bölgesinden Reyhanlı tarafına yöneldi. ÖSO güçleri, buradan Afrin bölgesine girmeye çalışacak.

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RUS ASKERLERİ HÂLÂ BÖLGEDE

Rusya’nın askeri gözlemcilerini bölgeden çıkardığına yönelik iddia ise dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından yalanlandı. Rus askerleri de bölgeden ayrılmadıklarına yönelik açıklama yaparak görüntü verdi. TSK ve ÖSO gruplarının top atışları menzilinde görev yapan Rus askerleri, dünden itibaren Afrin ve Şehba bölgesinde yer alan Kefer Cenne Tel Rifat bölgesi ve Mınnak hava üssüne geri döndü.

HALEP’E KAÇIŞLAR BAŞLADI

Zeytin Dalı Harekâtının ardından güvenlik birimlerine gelen ilik bilgilere göre; hava saldırılarıyla PKK/PYD/YPG terör örgütünün elinden kurtulan Türkiye’ye destek veren binlerce sivil Afrin’den Halep’e kaçmaya başladı. Ancak, rejim güçleri ile YPG anlaşarak Halep girişini kapadı. Terör örgütü YPG, sivil halkı silah zoruyla TSK’nın hedef alabileceği noktalara götürüp, orada kalmalarını sağlıyor. Terör örgütü böylece TSK’nın operasyonu sonucu yüzlerce sivilin öldüğü propagandasını yapmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD TSK Türk Silahlı Kuvvetleri PKK Özgür Suriye Ordusu PYD YPG ÖSO Afrin

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
asıl savaş kara savaşı olacak ama türkiye kürtleri kaybetti artık kürt halkı aldanmaz laflara öyle gözüküyor.
@pusuydu ORDA KÜRT YOK PKKLI TERÖRİSTLER VAR KÜRTLER BİZİM GARDAŞIMIZDIR Bİ ÖTEDE OYNA
@pusuydu Sen emin ol zihinsel özürlüsün.
hangi kürtden bahsediyorsunuz pardon müslüman süni kürtler zaten bizlerle birlikte 2000.yıldır beraber yaşıyoruzda onda bir sakınca yok aramızdada sakınca olmadı ama ateist ermeni yahudi siyonist sözde kendilerini kürt kisvesi altında zannedenlerden bahse konuysa onlar zaten bizlerin bir numaralı düşmanıdır bilesin vs.sizler ve sizin gibi düşünenlerin hangi ülkede yaşadıklarıda meçhüldür sizler her daim süni kürt kardeşlerimizle aramızı acan şarlatan ve şeytanlarsınız bunu ya bilmeden yazıyorsun yada bilerek yabzıyorsan kelimeler gecerli bilmeden yazmıyorsan lafim yok müslümansan tabiki....
@pusuydu ONLAR ABD NİN METRESİ OLMAYI KABUL ETTİYSELER BİZİM SUÇUMUZ DEĞİL
@pusuydu vatan hainleri kazanılmaz vurulur. lafım hain olanlarınıza.
@pusuydu niye kürtleri kaybettiki suriyeden KAÇAN milyonlarca kürt kardeşimize ev sahipliği yaptığı içinmi?TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ hiç bir zaman kürt kardeşlerini TERÖR ÖRGÜTÜ PKK,PYD,YPG,KCK nın zulmüne terk etmediği gibi suriyedeki kardeşlerinide bu cani örgütün eline terk etmeyecektir.PKK,PYD,YPG,KCK hiç bir zaman kürt olmak bir yana kürdü savunmadı ve hepde kürtlere ihanet etti Ülkenin doğusu ve güney doğusuna bakarsan görürsün PKK ve ağa babalarının ne denli dost olduklarını
@siberordular_2017 bence asıl zihinsel özürlü sen ve senin gibi düşünenlerdir
Afrinde amerika askeri yok diye haber yapiyorsunuz sonra çatisti tripleri atiyorsunuz.
@uslax afrinde değil membiçte çatıştı yazmış. Önce iyi okumak lazım. Hop oturup hop kalkmamak lazım.
@uslax baslikta bile munbic yaziyor, okumaktan bile acizsin. git zeka testi yaptir.
@uslax bu kadar yalan yanlış haberler yapılmasının nedeni belli aslında.. akp planladığı erken seçimde milliyetçilik nidalarıyla oy toplamak için sözde bir zafer senaryosu uyguluyor.. afrin in abd ile hiç bir ilgisi yok ayrıca bu öso dediğiniz zavallılar daha birkaç yıl önce çatışmaya gittikleri ikinci gün işid tarafına geçmemişler miydi?? bunlar mı abd ile çatışacak :)))
@engin_1976_mgoil oğlum hangi taraftansın belli et ondan sonra yorum yap .....?
amerikan askerleri tabutun içinde ülkesine dönmeye başladığında abd kimle uğraştığını anlayacak
türk askeri 1 tane amerikan askerini vuramaz..ÖSO önden sürüyoruz bizde..amerikan askerini vuracak kişi..incirlik te Malatya da füze sistemlerinde america lı asker beslemez. .
Yalaniniz batsin
olabilir bence bir sakıncası yok
yılanın başı kobanide,kuyrugu afrin
afrinde sivil amerika ve sivil pkk var halk malk yok hepsini imha edin boş dağları dövmeyin bombalarımızı benzinimizi zebil etmeyin boşa atmayın temizleyin hepsini
afrinde yerli halk kalmadı yıllar önce türkiyeye geldi süriyeli halka biz bakıyoruz onların hepisi sivil pkk ve amerika hepisini öldürün canları cehenneme basın ikide bir sivil halk deyip durmasın suriyede halkın hepsi türkiyeye göç etti bütün illerimize yayıldı 3 - 5 milyon değil 35 milyon suriyeli olabilir hangi ile gidersen git hangi köye gidersen git muhakkak görürsün onları buyüzden suriyede halk kalmadı bm nin amerikanın yalan oyunlarını ağzınıza dolamayın onların hepsi sivil amerika ve sivil pkk dır
Mehmetcik savaşa girdi diye sevinip övünen bir cehalete erdik, şehitlik mertebesine ermek isteyen malları cephede göremiyoruz, millet cahil olunca elin canı ele ucuzdur
zaten hepsi abd nin yarattığı ordular.artık o kadar çok isimleri var ki amaç başından beri kafa karıştırmak..
abd bu kadar ahmaklık yapamaz ortadoğudan pılısını pırtısını toplamak zorunda kalabilir
PKK TÜRKİYE İLE ABDYİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE ÇALIŞIYOR KİMSE GAZ YEMESİN BİZİM HEDEFİMİZ PKK PYD HDP VE DEAŞTIR
bu savaş sadece kürtlere karşı yapılıyor.
öso demek özgür suriye ordusu demek.yani esadıda istemiyor iranıda Abdyide.tabiki amerikalıları öldürecekler.
bu kadar yalan yalnış haberler yapılmasının nedeni belli aslında.. akp planladığı erken seçimde milliyetçilik nidalarıyla oy toplamak için sözde bir zafer senaryosu uyguluyor.. afrin in abd ile hiç bir ilgisi yok ayrıca bu öso dediğiniz zavallılar daha birkaç yıl önce çatışmaya gittikleri ikinci gün işid tarafına geçmemişler miydi?? bunlar mı abd ile çatışacak :)))
TÜRKİYEDE YAŞAYAN 5 MİLYON SURİYELİDEN, 2 MİLYONU ELİ SİLAH TUTABİLECEK DURUMDA OLAN ERKEKLERDİR. SURİYELİ ERKEKLERİN EN KISA SÜREDE ÖSOYA KATILIP TSK YA DESTEK VERMELERİ GEREKİR. 42 MİLYAR DOLAR PARAMIZI YEDİNİZ, BUNU ÖDEMENİN TAM ZAMANI.
Türkiye bir an evvel buradan kaçabilen insanların pkk ve pyd tarafından canlı kalkan olarak kullanılmak için zorla tutulduklarını BM gözlemcileri nezaretinde filme alıp dünyaya bu yaptıklarının belgesini servis etmeli ki yapılacak her angibir karalamayı çürütmeyi başarabilsin AB ülkelerine de bu operasyonların neden yapıldığı konusunda bilgi vermeliler sonuçta onlarda Nato ülkesi çoğu ABD nin art niyetli olduğu için bu operasyonu yaptığımızı anlatmalılar ileride suçlanmamak için
BİZ ŞİMDİ ABD NİN YANINDAMIYIZ BURDA KARŞISINDAMIYIZ BUNUDA ANLAMIŞ DEGİLİM BİZE GÖRE TERÖRİSTOLANLAR ONLAR BİZLERİ NASIL GÖRÜYOR ACABA
kürt halkı abd nin yalakalını yaptığı sürece kaybeder yalnız kalır türkiyedeki kürtler neden kanmıyor işte onlar yalnız degil bu ülkenin vatandaşı askeri herşeyi. pkk tarih olma vakti gelmiştir
TOLCÜKLER,BİR ŞEYİ İYİ OKUMADAN,ARAŞTIRMADAN YAZMAYIN SAKIN!BURASI ULUSLARARASI ARENA!!!VE AYNI GEMİDE OLDUĞUMZU DA UNUTMAYIN!!!
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