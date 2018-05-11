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ABD askerlerine Nijer’de pusu soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 00:14 | Son Güncelleme

4 Ekim 2017’de Nijer'de Mali sınırına yakın bir bölgede üst düzey bir DEAŞ mensubuna yönelik operasyondan dönen ABD ve Nijer Özel Kuvvetleri’ne ait bir konvoya kurulan pusuya ilişkin soruşturma tamamlandı - Soruşturma raporunda birlik komutanlarının yetkileri dışında bir göreve karar vermesinin yanı sıra Nijer Özel Kuvvetlerine eşlik eden ABD Özel Kuvvet ekibinin takım eğitiminin de yetersiz olmasının da pusunun trajik sonuçlarına yol açtığı belirtildi - Hayatını kaybeden ABD askerlerinin DEAŞ tarafından sağ yakalandığı iddialarının yalanlandığı raporda dört askerin de çatışmada öldürüldüğü ve ellerinin hiçbir şekilde bağlanmadığı ileri sürüldü

WASHINGTON (AA) - ABD ordusu, terör örgütü DEAŞ’ın Nijer’de ABD askerlerini düşürdüğü pusuyla ilgili yürüttüğü soruşturmada, idari hataların yanı sıra eğitim ve ekipman yetersizliğinin de 4 Amerikan askerinin ölümüne yol açtığını tespit ettiklerini açıkladı.

4 Ekim 2017’de Mali sınırına yakın bir bölgede üst düzey bir DEAŞ mensubuna yönelik operasyondan dönen ABD ve Nijer Özel Kuvvetleri’ne ait bir konvoya DEAŞ tarafından kurulan pusuya ilişkin soruşturma tamamlandı.

Soruşturmanın sonuçları, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanı Thomas Waldhauser, uluslararası güvenlikten sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Robert Karen ve soruşturmayı yürüten Tümgeneral Roger Coultier tarafından basınla paylaşıldı.

Soruşturma raporunda birlik komutanlarının yetkileri dışında bir göreve karar vermesinin yanı sıra Nijer Özel Kuvvetlerine eşlik eden ABD Özel Kuvvet ekibinin takım eğitiminin yetersiz olmasının da pusunun trajik sonuçlarına yol açtığı belirtildi.

- Destek kuvvetiymiş

Raporda, pusuya yakalanan konvoyun aslında ABD’nin Nijeri’deki Arlit Üssü’nden gelen bir takıma destek amaçlı sevk edildiği, ancak kötü hava şartlarından dolayı operasyonu icra edecek takımın gelmediği vurgulandı.

DEAŞ elebaşının bulunduğu kampın boşaltıldığı istihbaratı üzerine yeterli ekipmana sahip olmamasına rağmen destek konvoyunun kampı incelemesi için bölgeye sevk edildiği ifade edildi.

Soruşturma raporuna göre, boş kampı inceleyen konvoyun kendi üssüne dönmek üzere mola için "Tango Tango" adlı küçük bir köye geldiği ve köyden ayrıldıktan hemen sonra ise saldırıya uğradığı belirtildi.

Askerlerin kendilerine ateş açanların küçük bir grup olduğunu varsayıp çatışmaya girdiği tespit edilen soruşturmada, daha sonra pusunun çapının büyüklüğünün anlaşıldığı ancak bu sefer de askerlerin kaçamadığının tespit edildiği aktarıldı.

Pusuya yakalanan askerlerin yeterli eğitim ve hazırlığının bulunmadığı vurgulanan soruşturma dokümanında askerlerin çatışma sırasında ayrı düştüğü ve bu sırada öldürüldükleri ifade edildi.

Soruşturma raporunda ayrıca takım komutanı olan yüzbaşının görevin içeriğini bir üst komutana doğru aktarmadığı ve böylece hem takım komutanının hem de bir üst komutanın yetkileri dışında operasyon kararları aldığı vurgulandı.

- Sağ kalanlar Fransız uçaklarının desteği ile kurtuldu

Soruşturma raporuna göre, Amerikan askerleri birinci savunma hatlarını tutamayınca ikinci savunma hattı kurdu bazı askerler bu sırada konvoydan ayrı düştü.

Konvoydan ayrı düşen askerlerden ikisinin öldürüldüğü belirtilen raporda buradaki askerleri kurtarmak üzere ilk savunma hattına dönen askerler dayanamayıp çekilmek zorunda kaldı.

Bu sırada DEAŞ tarafından videosu da yayınlanan Çavuş David Johnson'ın iki Nijer askeri ile yaya olarak pusudan kaçmaya çalıştığı ifade edilirken, Nijer askerlerinin 500 metre Çavuş Johnson'ın da yaklaşık bir kilometre koştuktan sonra saklandığı bir ağacın arkasında öldürüldüğü aktarıldı.

Rapora göre, pusudan kaçan ve konvoydan geriye kalan tek araç da çamura saplanınca geride kalan askerlerin bir savunma hattı kurduğu, çatışmanın başlamasından bir saat sonra Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı iki Mirage tipi savaş uçağının yardıma geldiği kaydedildi.

Uçakların ABD askerlerinin yerini bilmemesinden dolayı bomba bırakmadığı bilgisine yer verilen raporda, Fransız uçaklarının alçak uçuş yaparak DEAŞ mensuplarını uzaklaştırdığı belirtildi.

Raporda karadan yardımın ise 4 buçuk saat sonra ulaştığı ifade edildi.

- Sağ yakalanmadılar iddiası

Hayatını kaybeden ABD askerlerinin DEAŞ tarafından sağ yakalandığı iddialarının da yalanlandığı raporda, 4 askerin de çatışmada öldürüldüğü ve ellerinin hiçbir şekilde bağlanmadığı savunuldu.

Saldırıda 4 Amerikan askerinin yanı sıra dört Nijer askeri de öldürülmüştü.

Öldürülen üç askerin cenazesi 48 saat sonra, Çavuş David Jonhson’ın cesedi de dört gün sonra bulunmuştu. Saldırıdan bir ay sonra ise Johnson’a ait olduğu belirtilen bir parça tespit edilmişti.

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ABD ABD Özel Kuvvetler DEAŞ nijer

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