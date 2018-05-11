ABD askerlerine Nijer’de pusu soruşturması

Raporda, pusuya yakalanan konvoyun aslında ABD’nin Nijeri’deki Arlit Üssü’nden gelen bir takıma destek amaçlı sevk edildiği, ancak kötü hava şartlarından dolayı operasyonu icra edecek takımın gelmediği vurgulandı.

Soruşturma raporunda birlik komutanlarının yetkileri dışında bir göreve karar vermesinin yanı sıra Nijer Özel Kuvvetlerine eşlik eden ABD Özel Kuvvet ekibinin takım eğitiminin yetersiz olmasının da pusunun trajik sonuçlarına yol açtığı belirtildi.

Soruşturmanın sonuçları, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanı Thomas Waldhauser, uluslararası güvenlikten sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Robert Karen ve soruşturmayı yürüten Tümgeneral Roger Coultier tarafından basınla paylaşıldı.

4 Ekim 2017’de Mali sınırına yakın bir bölgede üst düzey bir DEAŞ mensubuna yönelik operasyondan dönen ABD ve Nijer Özel Kuvvetleri’ne ait bir konvoya DEAŞ tarafından kurulan pusuya ilişkin soruşturma tamamlandı.

WASHINGTON (AA) - ABD ordusu, terör örgütü DEAŞ’ın Nijer’de ABD askerlerini düşürdüğü pusuyla ilgili yürüttüğü soruşturmada, idari hataların yanı sıra eğitim ve ekipman yetersizliğinin de 4 Amerikan askerinin ölümüne yol açtığını tespit ettiklerini açıkladı.

DEAŞ elebaşının bulunduğu kampın boşaltıldığı istihbaratı üzerine yeterli ekipmana sahip olmamasına rağmen destek konvoyunun kampı incelemesi için bölgeye sevk edildiği ifade edildi.

Soruşturma raporuna göre, boş kampı inceleyen konvoyun kendi üssüne dönmek üzere mola için "Tango Tango" adlı küçük bir köye geldiği ve köyden ayrıldıktan hemen sonra ise saldırıya uğradığı belirtildi.

Askerlerin kendilerine ateş açanların küçük bir grup olduğunu varsayıp çatışmaya girdiği tespit edilen soruşturmada, daha sonra pusunun çapının büyüklüğünün anlaşıldığı ancak bu sefer de askerlerin kaçamadığının tespit edildiği aktarıldı.

Pusuya yakalanan askerlerin yeterli eğitim ve hazırlığının bulunmadığı vurgulanan soruşturma dokümanında askerlerin çatışma sırasında ayrı düştüğü ve bu sırada öldürüldükleri ifade edildi.

Soruşturma raporunda ayrıca takım komutanı olan yüzbaşının görevin içeriğini bir üst komutana doğru aktarmadığı ve böylece hem takım komutanının hem de bir üst komutanın yetkileri dışında operasyon kararları aldığı vurgulandı.