'ABD, Avrupa ve Asya'da Facebook ile Instagram çöktü'

ABD, Avrupa ve Asya'daki Facebook ve Instagram kullanıcıları sitelere erişim sağlayamadıklarını duyurdu.
Facebook'a girmek isteyenler ''Üzgünüz bir şeyler yenlış gitti. Üzerinde çalışıyorız, elimizden geldiğince çabuk düzelteceğiz'' yazısıyla karşılaşıyor. Ancak sosyal paylaşım sitesinden yönetim düzeyinde açıklama henüz yapılmadı. Instagram ile ilgili benzer şikayetler de geliyor.
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