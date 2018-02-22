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'ABD, Avrupa ve Asya'da Facebook ile Instagram çöktü'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 14:33 | Son Güncelleme

Facebook ile Instagram kısa süre önce ABD, Avrupa ve Asya'da çöktü. Sitelere girmeye çalışan kullanıcılar ''Üzerinde çalışıyoruz, en kısa zamanda düzelteceğiz'' uyarılarıyla karşılaşıyor. Türkiye'den erişim sorunu yok.

'ABD, Avrupa ve Asya'da Facebook ile Instagram çöktü'

ABD, Avrupa ve Asya'daki Facebook ve Instagram kullanıcıları sitelere erişim sağlayamadıklarını duyurdu.

Facebook'a girmek isteyenler ''Üzgünüz bir şeyler yenlış gitti. Üzerinde çalışıyorız, elimizden geldiğince çabuk düzelteceğiz'' yazısıyla karşılaşıyor. Ancak sosyal paylaşım sitesinden yönetim düzeyinde açıklama henüz yapılmadı. Instagram ile ilgili benzer şikayetler de geliyor.

Coktu

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