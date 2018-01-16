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ABD basınında Abdullah Gül tartışması

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 08:25 | Son Güncelleme 7 saat önce

ABD merkezli Politico sitesi, 2019’da aday olup olmayacağı tartışmaları süren eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konusunu masaya yatırdı.

ABD merkezli Politico sitesi, 2019’da aday olup olmayacağı tartışmaları süren eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konusunu masaya yatırdı. Analizde, Gül’ün AK Parti geçmişi nedeniyle Türkiye demokrasisini kurtarma görevi için “tuhaf bir aday” olduğuna dikkat çekilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Gül’ün kamuoyu önündeki çekişmesinin, “Türkiye’deki demokratlar arasında Gül’ün muhalefete katılarak, seçimde aday olabileceği” umudunu yükselttiği belirtildi.

Gül’ün daha önce de Ankara politikalarını eleştirdiği ancak sivillere yargı muafiyeti getiren KHK ile ilgili açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cevap verdiği belirtilirken, liderlerin çatışmasının Türkiye’de önemli bir gündem oluşturduğu, Gül’ün aday olup olmayacağının tartışma programlarının ve köşe yazılarının konusunu oluşturduğu kaydedildi.

Yazıda, Erdoğan’ın kimi muhaliflerinin Gül’ü Cumhurbaşkanı’nın karşısına çıkabilecek en etkili aday olarak gördükleri, “şu andaki muhalefet liderlerinin aksine ideolojik ve kültürel olarak bölünmüş ülkede aralarında Kürtlerin de bulunduğu kesimlerden destek alabileceğini” düşündükleri savunuldu.

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ABD Abdullah Gül

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
öyle geri zekalı bi r erdoğan düşmanlığı var ki hastalık gibi giderek kişileri daha geri zekalı yapan bir düşmanlık. düne kadar abdullah gülden nefret edenler bugün erdoğanın karşısına geçsinde oy verek diyo harbi feci bir embesillik bu ya
@gltp2014 Erdoğana tapan bir zümre var, nefret edenlerin de olması olağan değilmi? Aslında büttün bu tepkiler erdoğana değil, erdoğanın şahsında ona tapan beyinsizleredir
@gltp2014 demek ki erdogan denilen kişi bölme işlemini yapamamış o böldükçe halk birbirine tutunuyor beterin beterini görünce akp zihniyetine denize düşen yılana sarılır kısa vadede
Türkiye nin veya demokrasisinin kurtarılmaya ihtiyacı yok sizi gidi aç köpekler sizi siyaset olarak bölünsekte vatan söz konusu olunca tek yumruk olmayıda biliriz.
@kral295 he he siyasetçe bölünmemi.makarna fazla geldi heralde.
@kral295 Ne güzel konuştun öyle.
Türkiye Cumhuriyetinin bekası, varlık meselesi, devlet yıkılırsa çok kelleler gidecek Daver çok...
demokrasi adamı gül.
her şeye yorum yapan zat.. 30 bin lik pkk ordusuna laf ettimi?
ABD yıllar önce erdoğanla parlattı, şimdilerde erdoğanı daha fazla yüceltmek için karşısına gülü çıkardılar, ABD baktı ki, Cüneyit zapsu'nun "süpürmeyin kullanın" önerisi onbeş yıl daha iş görmeyecek
Türkiye yönetiminde söz sahibi olan egemen güçler,yönlendirmedeki güçlerini kaybetmeye başlayınca, çabalamaya ve çeşitli argümanlar adı altında işlerine gelmeyen yönetimi devirmek için tüm Türk düşmanları birlik olarak hareket ediyorlar.işin en kötüsü ise bizim içimizde saklı ve bizdenmiş gibi görünen vatan hainleri ve Türk düşmanı uyuyan hücreler ellerine geçen her fırsatı degerlendirken bu milletten oy alarak TBMM giden partilerde hdp ve chp nin büyük bir kısmıda bu Türk İslam düşmanları olan haçlı orduları ile işbirliği içindeler.Vatanını seven tüm vatandaşların sağduyulu olması gerekir.
ABD türkiyenin dostu olabilirmi? neden erdoğana kafayı taktı? erdoğan neden ABDnin işine gelimiyor? acaba erdoğan önceki siyasetçiler gibi abd nin isteklerine boyun eğseydi nasıl olurdu neden abd erdoğanı yıkmak için her şeyi deniyor olabilir
türkiyenin yerini bilmeyen politica sitesi fetö parasıyla gül yorumu yapmaya kalkmış. fetönün uyuşturucu paraları bitmeden bu kendini bilmezler fetönün cahil makalelerini yayınlamaya devam edeceklerdir. tüm bankalar ve yurt dışına çıkış kapılarında hainlerden çok para ve para eder değerleri aramak zorunludur.
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