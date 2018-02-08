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ABD Başkan Yardımcısı Pence Güney Kore'de

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 19:58 | Son Güncelleme

Pence ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore'yi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması müzakerelerine dahil etmek için "maksimum baskı" uygulanacağını belirtti

Güney Kore ve ABD, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Yonhap ajansının haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyet, PyeongChang kentinde yarın başlayacak 2018 Kış Olimpiyat Oyunları için Güney Kore'ye gitti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya gelen Pence, ABD-Güney Kore ilişkilerinin güçlü olduğunu vurgulayarak, Washington'un, Seul ile ortak savunma dahil ittifak taahhüdünü yineledi.

Görüşme sırasında Moon ve Pence, iki ülke arasındaki ittifakın "her zamankinden daha güçlü" olduğunun altını çizerek, Kuzey Kore'yi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması müzakerelerine dahil etmek için "maksimum baskı" uygulanacağını belirtti.

Moon, Seul'ün, Pyongyang'ı yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması amacıyla kurulacak bir diyaloğa dahil etmek için Olimpiyat Oyunları'nı bir fırsat olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Devlet Başkanı Moon, "Güney Kore-ABD ittifakı her zamankinden daha güçlü. ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında yaptığı resmi ziyaretin ardından, Başkan Yardımcısı Pence'in, PyeongChang Olimpiyatları için yaptığı ziyaret, iki ülke halkı arasındaki güçlü ittifak ve bağı ortaya koymak açısından bir şans olacak." dedi.

Pence'in de Kuzey Kore nükleer silah geliştirmekten vazgeçinceye kadar, Washington'un, Seul ile iş birliği içinde Pyongyang'a "maksimum baskı" uygulamayı sürdüreceğini vurguladığı aktarıldı.

Mike Pence, beraberindeki heyetle birlikte önceki gün Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan bir geziye çıkmıştı. Güney Kore ziyareti sırasında, 9-25 Şubat tarihlerinde PyeongChang kentinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nı izleyecek olan Pence, Kuzey Kore heyetiyle görüşme ihtimaline de yeşil ışık yakmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in

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