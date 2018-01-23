ABD Başkan Yardımcısı Pence İsrail'de

KUDÜS (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "ABD ile en yakın müttefiki İsrail'in en güzel günlerinin henüz gelmediğini" söyledi.
Ortadoğu turu kapsamında İsrail'e gelen Pence, onuruna verilen akşam yemeğinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Pence, konuşmasında Netanyahu'ya hitaben, "Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile İsrail'de sizin güçlü liderliğinizin, ABD ile ona en yakın müttefikinin (İsrail), en güzel günleri henüz gelmedi." dedi.
Pence, Amerikalılar ve İsrailliler olarak, kendi güvenlikleri ve halklarının geleceği için yan yana durduklarını ifade etti.
Netanyahu da İsrail'e desteğinden ötürü ABD yönetimini övdü. İran konusuna da değinen Netanyahu, "Rejim karşıtı gösterilerinde İran halkının yanında yer aldığınız için sizi kutluyorum. Ben İran halkının bir gün özgürlüğüne kavuşacağına inanıyorum." diye konuştu.
Netanyahu, İran'la varılan nükleer anlaşmayla ilgili olarak da "korkunç" değerlendirmesinde bulundu.
Pence, İsrail Parlamentosu Knesset'te yaptığı konuşmada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin 2019 yılı tamamlanmadan Kudüs'e taşınacağını söylemişti.
(AA)
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