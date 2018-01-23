ABD Başkan Yardımcısı Pence İsrail'de

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretin taşıdığı emrivaki mesajına karşı olduklarını belirtti.
Merzuk, Twitter hesabından Pence'in ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Merzuk açıklamasında, "Pence'in ziyaretinin hoş karşılanmadığı bu ortamda, bu ziyaretin taşıdığı emrivaki mesajına karşı olduğumuzu vurgulamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
Merzuk, "ABD'nin gücüne ve nüfuzuna rağmen onun kararlarını ve planlarını boşa çıkarabilir, Kudüs ile İslam ve Hristiyan dünyasına ait kutsalları koruyabilir, yerleşim birimlerini ortadan kaldırabiliriz."değerlendirmesinde bulundu.
- Arap milletvekillerinin Pence'i boykotu
Hamas Sözcüsü Fevzi Ebu Berhum da yaptığı yazılı açıklamada, Knesset'teki Ortak Arap Listesi Bloku milletvekillerinin Pence'in konuşma yaptığı sırada salonu terk etmesini değerlendirdi.
Berhum, açıklamasında "Arap milletvekillerini şerefli tavırlarından, Pence'in ırkçı açıklamalarına karşı çıkışlarından ve Filistinlilerin kutsal kent üzerinde hak sahibi olduğunu vurgulamalarından ötürü tebrik ediyoruz." ifadesine yer verdi. Knesset'teki Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri, daha önce "Blok'un Pence'in Genel Kuruldaki konuşmasını boykot edeceği” şeklinde yaptığı açıklama üzerine, ABD'li yetkilinin kürsüye çıkmasıyla Genel Kuruldan ayrılmıştı.
Pence, İsrail Parlamentosu Knesset'te yaptığı konuşmada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin 2019 yılı tamamlanmadan Kudüs'e taşınacağını söylemişti.
(AA)
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