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ABD Başkan Yardımcısı Pence'in İsrail ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 16:57 | Son Güncelleme 30 dakika önce

- Pence: "ABD Başkanı Donald Trump adına, onun tarihi kararından sonra, İsrail'in başkenti Kudüs'te olmaktan büyük onur duyuyorum" "Bu bölgeyi etkileyen ve on yıllardır süren çatışmalara barışçıl bir çözüm bulmak için yeni bir dönemin şafağında olduğumuzu umuyoruz"

KUDÜS (AA) – ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyarette, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına göndermede bulunarak, "İsrail'in başkenti Kudüs'te olmaktan büyük onur duyuyorum." dedi.

Pence, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'teki ofisinde yaptığı görüşmede, "Sayın Başbakan bu misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ederim. ABD Başkanı Donald Trump adına, onun tarihi kararından sonra, İsrail'in başkenti Kudüs'te olmaktan büyük onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretinde İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmelerini ele alacaklarını belirten Pence, "Ortak önemli sorunları konuşmak, ABD-İsrail ilişkilerini daha da pekiştirmek ve ortak meydan okumalarla mücadeleyi ele almak üzere sizinle burada olmak benim için büyük bir şereftir. Ayrıca bildiğiniz üzere, barış imkânı hakkında sizinle detaylı konuşmayı da umut ediyorum." diye konuştu.

- "Yeni bir dönemin şafağındayız"

Pence, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına da vurgu yaparak ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin sorununun çözüleceğine inandığını ve bunun için barış görüşmelerinin başlaması için yeni bir sayfa açacaklarını belirtti.

ABD ve İsrail arasındaki "ortak menfaatlere" dikkati çeken Pence, "Bu bölgeyi etkileyen ve on yıllardır süren çatışmalara barışçıl bir çözüm bulmak için yeni bir dönemin şafağında olduğumuzu umuyoruz." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya teşekkür ederken, "Size dostum demekten büyük onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Mısır ve Ürdün'ü de kapsayan Ortadoğu turu kapsamında dün akşam İsrail'e gelen Pence, yarın akşam ülkeden ayrılacak.

(AA)

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