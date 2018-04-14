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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 04:08 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Fransa Suriye

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