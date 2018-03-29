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ABD Başkanı Donald Trump, “ABD olarak çok yakında Suriye’den çıkacağız. Biraz da diğer ülkeler oradaki kaosla ilgilensin” dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 22:09 | Son Güncelleme

IHAAW220013-GEN/29-03-2018 - ABD Başkanı Donald Trump, “ABD olarak çok yakında Suriye’den çıkacağız. 29.03.2018 22:00:13 TSI NNNN

IHAAW220013-GEN/29-03-2018

- ABD Başkanı Donald Trump, “ABD olarak çok yakında Suriye’den çıkacağız. Biraz da diğer ülkeler oradaki kaosla ilgilensin” dedi.

29.03.2018 22:00:13 TSI
NNNN

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