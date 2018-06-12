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ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iki ülke arasında kapsamlı bir anlaşmaya imza attı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 08:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iki ülke arasında kapsamlı bir anlaşmaya imza attı.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Kim Jong Un Kuzey Kore

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