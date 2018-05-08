ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı

ABD Başkanı Donal Trump, uzun zamandır İran'a karşı koz olarak kullandığı "nükleer anlaşma" konusunda kararını verdi. Trump, Obama zamanında imzalanan ve kendisinin de "ABD tarihinin en kötü kararlarından biri" olarak olarak tanımladığı anlaşmadan çekildiğini duyurdu.

İRAN'A YAPTIRIM UYGULANACAK



Trump açıklamasında, "İranla yapılan nükleer anlaşmadan çekiliyorum. İran terör örgütlerine destek vermektedir Nükleer anlaşma İran’ın bölgedeki amaçlarını engellemedi. Eğer anlaşmaya izin verirsem ortadoğuda silahlanma yaşanacak. Anlaşma İran’ın uranyumu zenginleştirmesini sağladı." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca İran'a yeni yaptırımların da uygulanacağını belirtti.

YENİ YAPTIRIMLAR GELİYOR



ABD 'nin anlaşmanın bir parçası olarak feragat ettiği bütün yaptırımları eski haline getirmeye ve ek ekonomik cezalar koymaya hazırlandığı belirtildi. Reuters'ta yer alan habere göre; Trump, İran'a bütün yaptırımları eski haline getirecek, ek ekonomik cezalar koyacak.

İRAN VE AB'DEN NÜKLEER ZİRVESİ



İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, AB, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan yetkililerle "nükleer anlaşmanın" geleceğini görüştü.