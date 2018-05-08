ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı

ABD Başkanı Donal Trump, uzun zamandır İran'a karşı koz olarak kullandığı "nükleer anlaşma" konusunda kararını verdi. Trump, Obama zamanında imzalanan ve kendisinin de "ABD tarihinin en kötü kararlarından biri" olarak olarak tanımladığı anlaşmadan çekildiğini duyurdu.
İRAN'A YAPTIRIM UYGULANACAK
Trump açıklamasında, "İranla yapılan nükleer anlaşmadan çekiliyorum. İran terör örgütlerine destek vermektedir Nükleer anlaşma İran’ın bölgedeki amaçlarını engellemedi. Eğer anlaşmaya izin verirsem ortadoğuda silahlanma yaşanacak. Anlaşma İran’ın uranyumu zenginleştirmesini sağladı." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca İran'a yeni yaptırımların da uygulanacağını belirtti.
YENİ YAPTIRIMLAR GELİYOR
ABD 'nin anlaşmanın bir parçası olarak feragat ettiği bütün yaptırımları eski haline getirmeye ve ek ekonomik cezalar koymaya hazırlandığı belirtildi. Reuters'ta yer alan habere göre; Trump, İran'a bütün yaptırımları eski haline getirecek, ek ekonomik cezalar koyacak.
İRAN VE AB'DEN NÜKLEER ZİRVESİ
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, AB, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan yetkililerle "nükleer anlaşmanın" geleceğini görüştü.
AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamaya göre, Arakçi'nin Brüksel'deki temaslarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi ihtimali değerlendirildi.
Açıklamada, AB, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın görüşmede İran nükleer anlaşmasının sürmesine desteğini yinelediği vurgulandı.
TRUMP SON KEZ UZATMIŞTI
ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altında ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.
"ABD TARİHİNDE YAPILMIŞ EN KÖTÜ ANLAŞMALARDAN BİRİ"
2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'un en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre bu, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri".
İRAN TEPKİLİ
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme söylemlerine karşın, "İran Atom Enerjisi Kurumu, beklenen ve beklenmedik tüm durumlara hazır" mesajı vermişti.
2015'te ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla, İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.
İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
İran’dan ilk açıklama Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araqchi’den geldi. IRNA’nın haberine göre Fransa, İngiltere, Almanya ve Brüksel'deki Avrupa Birliği'nden gelen elçiler ile yaptığı görüşme sonrasında konuşan Abbas Araqchi, "İran, ABD ve Avrupa’nın duruşunu yakından izliyor ve ABD'nin kendi çıkarları doğrultusundaki kararına tepki verecek."dedi.
İRAN ANLAŞMASINDA NELER VAR?
2015 yılında İran ABD, Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleer faaliyetlerini sınırlandırmaya karşılık ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir anlaşma imzaladı.
Resmi adı Ortak Kapsamlı Eylem Planı olan anlaşmaya göre İran uranyum zenginleştirdiği santirfüjleri azaltma taahütünde bulunuyor.
Anlaşma koşulları İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu büyük anlamda azaltması ve nükleer silah yapmaya yetecek düzeye çıkarmamasını öngörüyor.
Anlaşmadan sonra İran'ın Natanz ve Fordo tesislerindeki santrifüj sayısı azaltıldı ve tonlarca az zenginleştirilmiş uranyum Rusya'ya gönderildi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan denetçiler İran'ın nükleer tesislerinde teftiş yapma yetkisine sahipti.
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