ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

New York Times'ın iddiasına göre; ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü ve Macron'a İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi.

ABD 'nin anlaşmanın bir parçası olarak feragat ettiği bütün yaptırımları eski haline getirmeye ve ek ekonomik cezalar koymaya hazırlandığı belirtildi.

Reuters'ta yer alan habere göre; Trump, İran'a bütün yaptırımları eski haline getirecek, ek ekonomik cezalar koyacak.

AB SOKAKLARI HAREKETLENDİ

ABD Başkanı Trump'ın bu akşam Türkiye saati ile 21:00'de yapacağı açıklama öncesinde ise Brüksel'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Alman bir yetkili, bugün Brüksel'de Fransa, Almanya ve İngiltere elçilerinin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bir görüşme yaptığını açıkladı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcileri, tüm tarafları gelecek günlerde tansiyonun "kontrolsüz şekilde tırmandırılmasından kaçınmaya" çağırdı.

TRUMP SON KEZ UZATMIŞTI

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altında ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.