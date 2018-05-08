ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

New York Times'ın iddiasına göre; ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü ve Macron'a İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi.
ABD 'nin anlaşmanın bir parçası olarak feragat ettiği bütün yaptırımları eski haline getirmeye ve ek ekonomik cezalar koymaya hazırlandığı belirtildi.
Reuters'ta yer alan habere göre; Trump, İran'a bütün yaptırımları eski haline getirecek, ek ekonomik cezalar koyacak.
AB SOKAKLARI HAREKETLENDİ
ABD Başkanı Trump'ın bu akşam Türkiye saati ile 21:00'de yapacağı açıklama öncesinde ise Brüksel'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Alman bir yetkili, bugün Brüksel'de Fransa, Almanya ve İngiltere elçilerinin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bir görüşme yaptığını açıkladı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcileri, tüm tarafları gelecek günlerde tansiyonun "kontrolsüz şekilde tırmandırılmasından kaçınmaya" çağırdı.
TRUMP SON KEZ UZATMIŞTI
ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altında ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.
"ABD TARİHİNDE YAPILMIŞ EN KÖTÜ ANLAŞMALARDAN BİRİ"
2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'un en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre bu, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri".
İRAN TEPKİLİ
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme söylemlerine karşın, "İran Atom Enerjisi Kurumu, beklenen ve beklenmedik tüm durumlara hazır" mesajı vermişti.
2015'te ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla, İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.
İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
İran’dan ilk açıklama Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araqchi’den geldi. IRNA’nın haberine göre Fransa, İngiltere, Almanya ve Brüksel'deki Avrupa Birliği'nden gelen elçiler ile yaptığı görüşme sonrasında konuşan Abbas Araqchi, "İran, ABD ve Avrupa’nın duruşunu yakından izliyor ve ABD'nin kendi çıkarları doğrultusundaki kararına tepki verecek."dedi.
İRAN ANLAŞMASINDA NELER VAR?
2015 yılında İran ABD, Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleer faaliyetlerini sınırlandırmaya karşılık ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir anlaşma imzaladı.
Resmi adı Ortak Kapsamlı Eylem Planı olan anlaşmaya göre İran uranyum zenginleştirdiği santirfüjleri azaltma taahütünde bulunuyor.
Anlaşma koşulları İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu büyük anlamda azaltması ve nükleer silah yapmaya yetecek düzeye çıkarmamasını öngörüyor.
Anlaşmadan sonra İran'ın Natanz ve Fordo tesislerindeki santrifüj sayısı azaltıldı ve tonlarca az zenginleştirilmiş uranyum Rusya'ya gönderildi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan denetçiler İran'ın nükleer tesislerinde teftiş yapma yetkisine sahipti.
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