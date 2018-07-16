Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması
Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!
OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!
Reuters duyurdu... ABD ile Türkiye arasında sürpriz 'Patriot' görüşmesi
'Küçük penisli' diye dalga geçen karısını öldüren kocaya büyük ceza
Başbakan eski Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Komisyonu Başkanı oldu
CHP Sözcüsü Tezcan: Edindiğimiz izlenim imzanın toplanamayacağı yönünde
İzmit'te kıyafet tartışmasının yaşandığı özel halk otobüsünün şoförü konuştu: Burası özgür bir ülke
Burası ne Akdeniz ne de Ege! Avrupa ve Türkiye'den turist akıyor
Güneşlenirken bikini izi çıkmasını istemeyince...
Okuyucu Yorumları 0 yorum