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ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 17:47 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak seçim sonucundan dolayı tebrik etti. İki liderin 11-12 Temmuz'da Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Zirvesinde bir araya gelecekleri duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu!

ABD Başkanı Donald Trump 24 Haziran seçimleri sonrası yeniden Cumhurbaşkanı seçilen AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Trump, 24 Haziran’daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

İki lider, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek, önümüzdeki dönemde başta savunma ve askeri ilişkiler olmak üzere ikili işbirliğinin her alanda geliştirilmesi hususunda ortak kararlılıklarını teyit etti.

GÖRÜŞMEDE MÜNBİÇ VURGUSU

Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadele konularında birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemi de vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Zirvesinde bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediklerini de ifade etti.

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Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan seçim sonucu 24 haziran seçim sonucu ABD Kongresi üyesi Adam Schiff

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