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ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya itirafı: Kabul ediyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 22:01 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından ülkesinde eleştiri yağmuruna tutulan ABD Başkanı Donald Trump, Helsinki zirvesinde yaptığı açıklamalardan çark etti. Trump, seçime Rus müdahalesini kabul ettiğini, ama bunun sonuca etkisinin olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya itirafı: Kabul ediyorum

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ABD Donald Trump Rusya itiraf Vladimir Putin

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