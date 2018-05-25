HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan Kuzey Kore açıklaması! 24 saat geçmeden çark etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

Dün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeyeceğini açıklayan ABD Başkanı Trump, şimdi de görüşmenin aynı tarihte aynı yerde olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan Kuzey Kore açıklaması! 24 saat geçmeden çark etti!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı zirveyi iptal etmesine karşın Pyonyang'dan gelen ''yine de ABD ile görüşmek isteriz'' mesajından memnun kaldı.

"GÖRÜŞMELERE AÇIĞIZ"

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan'ın, "Trump'ın Kim'le zirveyi iptal etmesine rağmen ABD ile görüşmelere açığız" sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.

"SADECE ZAMAN SÖYLEYEBİLİR"

''Kuzey Kore'nin sıcak ve verimli açıklama göndermesi çok iyi haber'' diyen Trump, şöyle devam etti: ''Nereye götüreceğini yakında göreceğiz, umalım uzun ve kalıcı refah ve barışa götürsün. Bunu sadece zaman (ve yetenek) söyleyebilir.''

PARTNERBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlarBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlar
Minik Rabia'nın kumbarasındaki 110 lira, Erdoğan'ın kampanyasınaMinik Rabia'nın kumbarasındaki 110 lira, Erdoğan'ın kampanyasına
Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldıAhmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Kim Jong Un Kuzey Kore ABD

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Sabah söylediğini akşam inkar eden bir sarı kafa ne iciriyorlar sana...
DÜNYAYI DELİLER YÖNETİYOR.. ????
DÜNYAYI DELİLER YÖNETİYOR..!!
KARAKTERSİZ TRUMP, YAHUDİLER PARMAĞINDA OYNATIYOR SENİ.
bakmış karşısındaki delidir...neme lazım birkaç füze sallar...hemen hazırol duruma geldi..
Eğer kim Hong görüşürsen sende adam değilsin.
kim jong un nükleer tesislerini kendi eliyle imha etmesi amerikanın elini güçlendirmiş gibi görünsede trump çok büyük bir hataya düşüyor bnce üstelik bu sefer kim daha büyük risklerigöze alıp çak daha kapsamlı tesisler inşa edebilir... o zaman trumpın gel görüşelim demesine ancak bır tarafıyla güler kim jong....
bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söylim diye bir atasözümüz var böyle millete böyle başkan yeterde artar bile adam parası ile başkan oldu siyasetten zerre anladığı yok diğer başkanlar gibi itraile arka çıkma geleneğini devam ediyo
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!

Batman'da ofis basma skandalında yeni gelişme! Tehdit edilen kız o anları anlattı!

Batman'da ofis basma skandalında yeni gelişme! Tehdit edilen kız o anları anlattı!

Mehmet Şimşek'ten 'fakir aile' sözüne 7 yıl sonra açıklama geldi

Mehmet Şimşek'ten 'fakir aile' sözüne 7 yıl sonra açıklama geldi

Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

Polis Akademisine 25 bin 500 polis alınacak

Polis Akademisine 25 bin 500 polis alınacak

2018 POMEM, PMYO ve PAEM duyurusu: 300 komiser yardımcısı ve 12 bin 500 polis öğrenci adayı alınacak!

2018 POMEM, PMYO ve PAEM duyurusu: 300 komiser yardımcısı ve 12 bin 500 polis öğrenci adayı alınacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.