ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan Kuzey Kore açıklaması! 24 saat geçmeden çark etti!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı zirveyi iptal etmesine karşın Pyonyang'dan gelen ''yine de ABD ile görüşmek isteriz'' mesajından memnun kaldı.
"GÖRÜŞMELERE AÇIĞIZ"
Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan'ın, "Trump'ın Kim'le zirveyi iptal etmesine rağmen ABD ile görüşmelere açığız" sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.
"SADECE ZAMAN SÖYLEYEBİLİR"
''Kuzey Kore'nin sıcak ve verimli açıklama göndermesi çok iyi haber'' diyen Trump, şöyle devam etti: ''Nereye götüreceğini yakında göreceğiz, umalım uzun ve kalıcı refah ve barışa götürsün. Bunu sadece zaman (ve yetenek) söyleyebilir.''
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