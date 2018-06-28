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ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelecek.

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 15:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelecek.


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