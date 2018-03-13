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ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 15:53 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadı.

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