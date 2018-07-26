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ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 22:12 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Serdar Turgut, rahip Brunson meselesine ABD'deki bakışı anlatarak, Trump'ın Türkiye açıklamasının şifrelerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

Trump’ın etrafında çok güçlü olan bir evanjelist-neokon çemberi var. Onlar ellerine geçen her fırsatı kullanarak Trump’ın Erdoğan ile ilişki kurmasını engelemeye uğraşıyorlar. Washington’daki kaynaklara göre rahip Brunson meselesini de bu çevre bu şekilde kullanıyor.

Turgut, Trump'ın Türkiye açıklaması hakkında şu ifadeleri kullandı;

Kendisi koyu bir evanjelist olmasa da Başkan Trump kendi oy tabanı olarak gördüğü bu kitleyi memnun tutmaya çalışıyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence ise çok koyu bir evanjelisttir. Yanında karısı bulunmadan yabancı bir kadınla aynı odada bile bulunmadığı söylenir. O, rahip Brunson’a inancı nedeniyle önem veriyor. Trump ise daha çok siyasi nedenlerle Brunson’un serbest bırakılması mücadelesini sürdürüyor.

ERDOĞAN İLE İLŞKİ KURMASINI ENGELEMEYE UĞRAŞIYORLAR

Aldığım bilgilere göre Başkan Trump aslında Başkan Erdoğan ile birebir direkt ilişki kurarak iki ülke arasındaki sorunları aşmak istiyor. Ancak Trump’ın etrafında çok güçlü olan bir evanjelist-neokon çemberi var. Onlar ellerine geçen her fırsatı kullanarak Trump’ın Erdoğan ile ilişki kurmasını engelemeye uğraşıyorlar.

Washington’daki kaynaklara göre rahip Brunson meselesini de bu çevre bu şekilde kullanıyor. Öyle ki, bu konunun iki ülke arası ilişkileri zehirleme aşamasına çoktan geldiği de söyleniyor Washington’da. Trump’ın tweet’i bu konuya tamamen sahip çıktığını oy tabanına göstemek içindi. Ara seçimler de yaklaştığından bu Trump açısından çok önemliydi.

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ABD Trump Türkiye abd tehdit rahip Brunson

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