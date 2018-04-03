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ABD Başkanı Trump: "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek."

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 21:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump: "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek."

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye Suudi Arabistan

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