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ABD Başkanı Trump, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını açıkladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 21:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump İRAN İran'la nükleer anlaşma

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