ABD Başkanı Trump'ın İran kararının Lübnan'a etkileri

MAHMUT GELDİ - Lübnanlı uzmanlar, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının, İran müttefiki Hizbullah'ın öne çıktığı genel seçimlerin ardından Lübnan'a yansımaları olacağını belirtiyor.
Lübnan'da 9 yıl aradan sonra 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Hizbullah ve Emel Hareketi ittifakı, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketi ile Başbakan Saad Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi'ne karşı büyük ilerleme kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik en ağır yaptırımları devreye sokacaklarını açıklamasının ardından Lübnanlı uzmanlar, bu adımın seçimlerde İran müttefiki Hizbullah'ın öne çıktığı Lübnan'ı nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.
Hizbullah ve Emel Hareketi ittifakının öne geçmesiyle sonuçlanan seçimlerin ardından ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının hükümet kurma sürecine nasıl yansımaları olacağı merak ediliyor.
Bir kesim bu süreçte hükümet kurma işlerinin gecikeceğini savunurken, diğer bir kesim ise bundan olumsuz etkilenmeyeceğini ileri sürüyor.
-Seçimlerin ortaya koyduğu güç dengesi İran'ın çıkarı doğrultusunda gelişti
Lübnanlı Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Uzmanı Doktor Velid el-Eyyubi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Washington'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin bölgede bir dönüşüm yaratacağını ve İran'ın müttefiki Hizbullah'ın varlığı nedeniyle Lübnan'ın da bu durumdan etkileneceğini belirtti.
İsrail'in, ABD'deki Yahudi lobisini kullanarak Trump'ın kararında etkili olduğunu savunan Eyyubi, İranlı yetkililerin yaptıkları sakin açıklamalar ile tansiyonu yükseltmemelerinin dikkat çekici bir durum olduğuna vurgu yaptı.
İran'a karşı siyasi ve diplomatik olarak tansiyonu yükselten Washington'ın, askeri yönde gerilime girmek istemediğini söyleyen Eyyubi, uluslararası ve bölgesel değişimlerin Lübnan'a yansımalarına ilişkin ise 6 Mayıs'ta Lübnan'da geçekleşen parlamento seçimlerinin ortaya koyduğu güç dengesinin İran'ın çıkarı doğrultusunda geliştiğini kaydetti.
Lübnan'da kurulacak yeni hükümette Hizbullah'ın ağırlıkta olacağı ancak Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri'nin yeniden başbakan olacağını ve Washington'ın da bundan memnun kalacağına işaret eden Eyyubi, Lübnan konjonktürünün, Hizbullah veya İran'ın bahane edilerek yeni hükümetin kurulmasına engel olacak her türlü gerekçeden kurtulmak için Hariri'yi yeniden başbakan olarak öne çıkaracağı ve böylece ABD'nin oyun dışında kalmadığına dair Washington'a bir mesaj verileceğini ifade etti.
-Söz konusu kararın Lübnan'a siyasi etkisi olacak
Lübnanlı siyaset bilimi uzmanı Eyyubi, sonuç itibarıyla ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının, Lübnan hükümetinin kurulmasını engellemeyeceği şeklindeki kanaatini aktardı.
Lübnan'daki Değişim Hareketi Lideri Elie Mahfuz ise ABD'nin nükleer anlaşmasından çekilme kararının, sadece Lübnan'ı değil bilakis bütün bölgeyi etkisi altına alacağını savunarak, Lübnan'da yeni hükümetin kurulması ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın tutumunun söz konusu karardan etkileneceğini belirtti.
Hizbullah'ın, kurulacak yeni hükümetteki denklemi belirleme konusunda ısrarcı olmayacağını söyleyen Mahfuz, çünkü bölgesel siyasetin hızlı yön çevirdiğini ve Hizbullah'ın, çoğunluğu elde etmesine rağmen ağırlığını koyma gücünde olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.
Lübnan'ı yakından etkileyecek yeni bir takım bölgesel verilerin olduğunu dile getiren Mahfuz, söz konusu etkilerin, bakanlıkların dağılımını değil de güçler dengesi ile ittifakları kapsayabileceğini ifade etti.
Lübnanlı Maruni Hristiyan Semir Caca'nın liderliğindeki Lübnan Güçleri Partisi'nin, kurulacak hükümette ağırlığını göstereceğini ve Hizbullah'ın buna itiraz edemeyeceğini öne süren Mahfuz, yani ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine ilişkin kararının Lübnan'da yeni hükümetin oluşturulmasını doğrudan etkilemeyeceği şeklindeki görüşünü paylaştı.
Ülkede 9 yıl aradan sonra 6 Mayıs'ta yapılan parlamento seçiminde, Hizbullah ve Emel Hareketi ittifakının yanı sıra Lübnanlı Maruni Hristiyan Semir Caca'nın liderliğindeki Lübnan Güçleri Partisi de büyük ilerleme kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu.
Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceğini açıklamıştı.
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