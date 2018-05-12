ABD Başkanı Trump'ın İran kararının Lübnan'a etkileri

Bir kesim bu süreçte hükümet kurma işlerinin gecikeceğini savunurken, diğer bir kesim ise bundan olumsuz etkilenmeyeceğini ileri sürüyor.

Hizbullah ve Emel Hareketi ittifakının öne geçmesiyle sonuçlanan seçimlerin ardından ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının hükümet kurma sürecine nasıl yansımaları olacağı merak ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik en ağır yaptırımları devreye sokacaklarını açıklamasının ardından Lübnanlı uzmanlar, bu adımın seçimlerde İran müttefiki Hizbullah'ın öne çıktığı Lübnan'ı nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.

Lübnan'da 9 yıl aradan sonra 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Hizbullah ve Emel Hareketi ittifakı, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketi ile Başbakan Saad Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi'ne karşı büyük ilerleme kaydetti.

-Seçimlerin ortaya koyduğu güç dengesi İran'ın çıkarı doğrultusunda gelişti

Lübnanlı Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Uzmanı Doktor Velid el-Eyyubi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Washington'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin bölgede bir dönüşüm yaratacağını ve İran'ın müttefiki Hizbullah'ın varlığı nedeniyle Lübnan'ın da bu durumdan etkileneceğini belirtti.

İsrail'in, ABD'deki Yahudi lobisini kullanarak Trump'ın kararında etkili olduğunu savunan Eyyubi, İranlı yetkililerin yaptıkları sakin açıklamalar ile tansiyonu yükseltmemelerinin dikkat çekici bir durum olduğuna vurgu yaptı.

İran'a karşı siyasi ve diplomatik olarak tansiyonu yükselten Washington'ın, askeri yönde gerilime girmek istemediğini söyleyen Eyyubi, uluslararası ve bölgesel değişimlerin Lübnan'a yansımalarına ilişkin ise 6 Mayıs'ta Lübnan'da geçekleşen parlamento seçimlerinin ortaya koyduğu güç dengesinin İran'ın çıkarı doğrultusunda geliştiğini kaydetti.

Lübnan'da kurulacak yeni hükümette Hizbullah'ın ağırlıkta olacağı ancak Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri'nin yeniden başbakan olacağını ve Washington'ın da bundan memnun kalacağına işaret eden Eyyubi, Lübnan konjonktürünün, Hizbullah veya İran'ın bahane edilerek yeni hükümetin kurulmasına engel olacak her türlü gerekçeden kurtulmak için Hariri'yi yeniden başbakan olarak öne çıkaracağı ve böylece ABD'nin oyun dışında kalmadığına dair Washington'a bir mesaj verileceğini ifade etti.