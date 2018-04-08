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ABD Başkanı Trump'tan Doğu Guta yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 17:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump: - "Kadınlar, çocuklar dahil olmak üzere anlamsız kimyasal saldırı sonrası çok sayıda kişi öldü. Baskı altındaki bölge kitlenmiş ve Suriye ordusu tarafından çevrilmiş, bu da dış dünyayla bağını koparıyor. Başkan (Vladimir) Putin, Rusya ve İran hayvan Esed'i destekledikleri için sorumlular. Büyük bedel ödenecek"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beşşar Esed rejiminin Duma'daki kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Başkan (Vladimir) Putin, Rusya ve İran, hayvan Esed'i destekledikleri için sorumlular. Büyük bedel ödenecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, Suriye'de Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı yapılmasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Trump, "Kadınlar, çocuklar dahil olmak üzere anlamsız kimyasal saldırı sonrası çok kişi öldü. Baskı altındaki bölge kitlenmiş ve Suriye ordusu tarafından çevrilmiş, bu da dış dünyayla bağını koparıyor. Başkan (Vladimir) Putin, Rusya ve İran hayvan Esed'i destekledikleri için sorumlular. Büyük bedel ödenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki kuşatmanın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Trump, "Anlamsız bir şekilde yeni bir insanlık dramı. Hastalık!" yazdı.

Trump ayrıca, eski Başkan Barack Obama dönemindeki Suriye politikasını da eleştirerek, "Eğer Başkan Obama çizdiği kırmızı çizgiyi uygulasaydı Suriye'deki felaket sona erer, Hayvan Esed tarih olurdu." yorumunda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı ilk açıklamada "7 Nisan'da yeniden kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberleri yakından takip ediyoruz. Eğer bu dehşet verici haberler doğrulanırsa acil bir şekilde uluslararası toplumun cevabını gerektirir." ifadesini kullanmıştı.

Beşşar Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil öldü.

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