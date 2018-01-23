ABD Başkanı Trump'tan geçici bütçe açıklaması:

Son Güncelleme 5 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 00:15 |5 saat önce

- "Kongre'deki Demokratların hatalarını anlamalarından ve büyük ordumuzu, sınır güvenliğini, ilk müdahale ekiplerini ve korunmasız çocuklarımıza yönelik sağlık sigortasını finanse etmeye razı olmalarından ötürü mutluyum. Her zaman dediğim gibi, federal hükümetin bütçesi sağlandığında, yönetimim adaletsiz ve yasadışı göçmenlik sorununu çözmeye çalışacak. Göçmenlikte uzun vadeli bir anlaşmayı ancak ve ancak ülkemiz için iyi olacaksa yapacağız"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Kongre'deki Demokratların hatalarını anlamalarından ve büyük ordumuzu, sınır güvenliğimizi, ilk müdahale ekiplerimizi ve korunmasız çocuklarımıza yönelik sağlık sigortasını finanse etmeye razı olmalarından ötürü mutluyum" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'dan geçici bütçe tasarısının Senato'dan geçmesinin ardından Başkan Donald Trump adına kısa bir açıklama yapıldı. Trump, açıklamasında şunları kaydetti: "Kongre'deki Demokratların hatalarını anladıkları ve büyük ordumuzu, sınır güvenliğini, ilk müdahale ekiplerini ve korunmasız çocuklarımıza yönelik sağlık sigortasını finanse etmeye razı olmalarından ötürü mutluyum. Her zaman dediğim gibi, federal hükümetin bütçesi sağlandığında, yönetimim adaletsiz ve yasadışı göçmenlik sorununu çözmeye çalışacak. Göçmenlikte uzun vadeli bir anlaşmayı ancak ve ancak ülkemiz için iyi olacaksa yapacağız." - ABD Temsilciler Meclisi'nin oylaması bekleniyor Cumhuriyetçiler ile Demokratların bütçe üzerinde anlaşamaması nedeniyle 20 Ocak itibarıyla kısmen "kapanan" federal hükümetin yeniden açılması için ABD Temsilciler Meclisi'nin de geçici bütçeyionaylaması gerekiyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, oylamanın Washington saatiyle 16.30'da (TSİ 00.30) başlamasının planladığını açıkladı. Federal hükümete, 8 Şubat'a kadar harcama yetkisi sağlayacak dördüncü geçici bütçe tasarısının, Temsilciler Meclisi'nden geçtikten sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ülke tarihinde, hem Senatoyu, hem Temsilciler Meclisini, hem de Beyaz Sarayı aynı parti kontrol ederken ilk kez kapanan federal hükümet, böylece üç gün aradan sonra 23 Ocak'tan itibaren yeniden açılabilecek. - Cumhuriyetçi Parti, DACA göçmenleri için güvence verdi Senato'daki Cumhuriyetçiler ile Demokratların bütçe tasarısı üzerinde anlaşmaya varmasında, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın ülkeye çocuk yaşta kaçak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli program için Demokratlara güvence vermesi belirleyici oldu. McConnell, pazar gecesi Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak yeni bütçenin süresi 8 Şubat'ta dolana kadar DACA göçmenleri için çözüm bulunamazsa, yeni bir yasal düzenleme için harekete geçeceğini taahhüt etti.