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ABD Başkonsolosluğu önünde hareketlilik!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 16:28 | Son Güncelleme

Suriye Dernekler Platformu'na bağlı bir grup, Suriye rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta'da sivillere yönelik katliam yapıldığı gerekçesiyle İstinye'deki ABD Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Aralarında kadınların da bulunduğu grup, başta katliamlardan sorumlu tuttukları Esad rejimi olmak üzere ABD'yi protesto etti.

ABD Başkonsolosluğu önünde hareketlilik!

Yaklaşık 40 kişi kişi, saat 14.30 sıralarında ABD Başkonsolosluğu önünde toplandı. 'Katil ABD Suriye'den defol' şeklinde slogan atan grup, açtıkları İngilizce, Türkçe ve Arapça yazılı dövizlerle ABD'yi ve Suriye rejimini protesto etti.

TÜRKÇE, İNGİLİZCE VE ARAPÇA BASIN AÇIKLAMASI

Suriyeli grup, daha sonra Doğu Guta'da yaşanan katliamlara ilişkin Türkçe, İngilizce ve Arapça basın açıklaması yaptı. Türkçe basın açıklamasını Suriyeli Dernekler Platformu Genel Başkanı Mehdi Davut gerçekleştirdi. Suriye'de yıllardır bir insanlık katliamı yaşandığına dikkat çeken Davut, şunları söyledi:

"Doğu Guta 6 yıldır ambargo altında ve tüm dünyanın gözü önünde ambargoya maruz kalmış siviller, okullar, camiler hedef alınıyor. Şu an savaşta kullanılmayacak silahlar kullanılıyor. Fosfor bombaları, kimyasal silahlar ve misker bombaları gibi.. Son bir ay içerisinde 5 binden fazla yaralımız var, bin 200 kişi ise şehit oldu. Yıllardır devam eden bu ambargo nedeniyle sağlık malzemeleri yasaklanarak zalimce uygulanmaktadır. BM dahil hiçbir yardımın girmesine izin verilmiyor. Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz; Suriye'den çıkması gereken Esed'tir, işgalci güçledir. Rusya, ABD ve İran derhal, Suriye'yi bırakmalıdır. Suriyeliler Guta'dan çıkartılmamalıdır. Özellikle de insani yardım ve sağlık mazlemeleri Guta'ya derhal girmelidir."

Açıklamaların ardından kısa bir süre daha slogan attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

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