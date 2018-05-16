ABD Başkonsolosluğu önünde protesto

Erhan TEKTEN İstanbul,(DHA)
BİRLEŞİK Metal-İş ve Nakliyat-İş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'te büyükelçilik açması ve ardından yaşanan olaylarda 62 kişinin hayatını kaybetmesini protesto etti.
Sloganlar atarak Sarıyer'deki ABD Başkonsolosluğu'nun önünde gelen grup, "Katil ABD, Siyonist İsrail Kudüs'ten Defol, Filistin Halkı Yalnız Değildir" pankartı açtı. İki sendika adına yapılan ortak basın açıklamasını Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu okudu. Serdaroğlu, "Bizler Türkiye işçi sınıfı olarak bir kez daha dünyanın dört bir yanında siyonist işgale ve onun emperyalist destekçilerine karşı direnen Filistinli kardeşlerimizi selamlıyor onların mücadelesinde on yıllardır olduğu gibi bugün de omuz omuza duracağımızı belirtiyoruz. Türkiye'deki işçileri her zaman olduğu gibi Filistin halkının yanındadır" dedi. Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.
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