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ABD Berlin Büyükelçisi'nden tepki çeken paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 12:08 | Son Güncelleme

ABD'nin yeni Berlin Büyüklelçisi Richard Grenell'in, sosyal medyadan, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesine ilişkin yaptığı paylaşım tepki topladı

BERLİN (AA) - ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi Richard Grenell'in göreve başladığı ilk gün Twitter'dan paylaştığı mesaj Almanya'da tepkilere neden oldu.

Büyükelçi Grenell, salı günü güven mektubunu sunduktan sonra ''Donald Trump'un dediği gibi, ABD yaptırımları İran ekonomisinin kritik sektörlerini hedefliyor. İran'da iş yapan Alman şirketleri operasyonları derhal durdurmalıdır.'' mesajını paylaştı.

Grenell'in bu paylaşımı 20 bin beğeni, 7 bin 20 retweet ve 2 bin 379 yorum aldı.

Hükümet sözcüsünün, dünkü basın toplantısında, bu konunun gündeme getirilmesine rağmen bu paylaşımı yorumlamaktan kaçınması dikkati çekti.

- "Grenell büyükelçi değil"

Alman hükümetinin sessiz kaldığı paylaşıma, sosyal medyadan tepki geldi.

Münih Güvenlik Konferansı'nın organizasyon başkanı ve Almanya'nın eski deneyimli diplomatlarından Wolfgang Ischinger, Grenell'in paylaşımına yaptığı yorumda kendisine bir tavsiyesi olduğunu belirterek, ''Ric: uzun bir büyükelçilik kariyerim sonrasında tavsiyem, kendi ülkenizin politikalarını açıklayın ve ev sahibi ülkede lobi yapın. Ama sorunlarla uğraşmak istemiyorsanız ev sahibi ülkeye ne yapacağınızı söylemeyin. Almanlar dinlemeye heveslidir ancak talimatları iade edeceklerdir.'' ifadelerini kullandı.

Almanya'nın tanınmış gazetecilerinden Ulrich Deppendorf da ''Grenell büyükelçi değil. O sadece Almanya'nın üstesinden gelmesi gereken bir Trump-PR figürü. Murphy ve Emerson gibi daha önceki elçiler sadece üzülüyor. Uzun süredir hiçbir büyükelçi Bay Grenell'den daha kötü bir başlangıç yapmamıştı.'' değerlendirmesinde bulundu.

Başka bir kullancı ise ''Tüm ABD elçileri için not: İyi bir basın açıklamasını istiyorsanız, sizi atayan cumhurbaşkanına karşı çıkın. Ne yaparsanız yapın, ABD Başkanının pozisyonunu temsil etmeyin.'' diye yazdı.

- Uçaktan iner inmez güven mektubu sundu

Öte yandan Almanya'ya atanan büyükelçiler ülkeye gelmelerinin ardından bir müddet zaman geçtikten sonra Cumhurbaşkanına güven mektubu sunuyorlar.

Ancak Grenell için bir istisna yapılarak büyükelçi uçaktan indiği gün güven mektubunu sunmuş ve bu detay dikkatleri çekmişti.

Ayrıca Grenell, göreve gelir gelmez Berlin'deki İsrail Büyükelçiliğini ziyaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD'nin berlin Büyükelçisi Richard Grenell Almanya

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