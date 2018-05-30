ABD bilgi transferine karşı Çin'e vize kısıtlaması uygulayacak

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, 11 Haziran'dan başlamak suretiyle Çin'den yapılan vize başvurularında güvenlik önlemlerini artıracak.
Konuya ilişkin olarak Başkan Donald Trump yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili AA'ya yaptığı açıklamada, yüksek eğitim vizelerine sınırlarlama getirileceğini söyledi.
Yetkili, Çin'e yönelik getirilmesi planlanan vize sınırlaması kararının ABD'den Çin'e yapılan "bilgi transferini" engellemek amacıyla alındığını belirtti.
"11 Haziran'dan başlamak üzere Çinlilerin vize başvurularında güvenlik önlemleri artırılacak." ifadesini kullanan yetkili, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sadece birer yıl vize verileceğini kaydetti.
ABD'nin Çinlilerin vize başvurularının hali hazırda büyük bir bölümüne ent üst seviyede güvenlik önlemleri aldığına dikkati çeken yetkili, alınan yeni önlemlerle ABD'ye ait ürünlerdeki "fikir hakkının" Çin'e transferinin önüne geçilmesinin planlandığına vurgu yaptı.
Yetkili ayrıca, Çin'in ABD'ye en fazla öğrenci gönderen ülke olduğunu belirterek, öğrenci vize başvurularını memnuniyetle değerlendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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